В уничтоженной технике РФ находят все больше китайской электроники – Офис президента

Силы обороны Украины обнаруживают все больше электронных компонентов производства Китая в захваченной и уничтоженной российской военной технике. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Владислав Власюк, пишет Reuters.

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Власюк, который консультирует главу Офиса президента по санкционной политике, отметил, что в российской военной технике "продолжают находить различную электронику", причем компонентов западного производства, по его словам, становится меньше, но возрастает число компонентов производства Китая.

Компоненты китайского производства были обнаружены, например, в навигационной системе беспилотников Орлан, которые ранее использовали электронику производства Швейцарии. Также китайские детали были найдены в системе управления огнем российских танков, в которых прежде использовалась французская электроника.

По данным Власюка, Украине удалось установить некоторых производителей или поставщиков найденной электроники, и эта информация уже передана западным союзникам.

Среди компаний были упомянуты производитель оружия China North Industries Group (Norinco) и компания-поставщик военной техники Xinxing Guangzhou Import & Export Co. Власюк не уточнил, о поставке каких именно компонентов идет речь.

Агентство Reuters обратилось в МИД Китая с запросом, поставляли ли китайские компании компоненты для военной техники РФ, и получило ответ, что "на протяжении всей истории Китай налаживал нормальное торговое сотрудничество со всеми странами, включая Россию, на основе равенства и взаимной выгоды" и что "в отношении экспорта товаров военного назначения Китай всегда занимал разумную и ответственную позицию, которой придерживается и сейчас".

Reuters также цитирует сотрудника Norinco, который отказался назвать свое имя и заявил, что компания "не поставляет в Россию компоненты военной техники".

Агентство напоминает, что на этой неделе США добавили в санкционные списки ряд китайских компаний, в том числе реселлера спутниковых изображений, который, по утверждению Госдепартамента, передавал снимки территории Украины организациям, связанным с террористической группой Вагнера.

Сегодня министр иностранных дел Китая Цинь Ган заявил, что КНР не будет поставлять оружие Украине или России.

20 февраля Национальное агентство по предотвращению коррупции добавило китайскую компанию Comnav Technology Ltd в список международных спонсоров войны – компания поставляла в РФ навигационное и радиолокационное оборудование.

14 марта сообщалось, что китайскую компанию Quzhou Nova поймали на импорте сплавов, произведенных в оккупированном Россией украинском Дебальцево.

Сергій Бережний

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