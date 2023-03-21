В УПЦ МП заявили, что Минкульт запретил им молиться в Лаврских пещерах

Представители УПЦ Московского патриархата заявили, что Министерство культуры запретило им молиться в пещерах Киево-Печерской лавры. Об этом сообщил митрополит УПЦ МП Нежинский и Прилуцкий Климент.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Как отмечается, 20 марта 2023 года от руководства национального заповедника "Киево-Печерская лавра" на адрес монастыря поступило письмо о том, что доступ к Ближним и Дальним пещерам музеем прекращен из-за работы комиссии, которая будет определять уровень сохранности культурных ценностей.

По словам священника УПЦ МП, также прекращен доступ к Крестовоздвиженскому храму, Аннозачатьевскому храму и храму в честь Собора всех преподобных Печерских.

LIGA.net обратилась за комментарием в заповедник "Киево-Печерская лавра", однако связаться с человеком, которого порекомендовали в приемной заповедника, пока не удалось.

По словам священника УПЦ МП, в письме чиновника Минкульта сообщается, что в результате создания комиссии, которая будет определять "наличие, сохранность и состояние сохранения культурных ценностей", доступ к объектам будет ограничен – то есть молиться в этих храмах будет невозможно.

Читайте также: Гундяев пожаловался Франциску на выселение МП из Лавры. Посол Украины в Ватикане ответил

Свято-Успенский монастырь УПЦ МП должен освободить территорию Киево-Печерской лавры до 29 марта.

УПЦ МП заявила, что считает предупреждение о расторжении договора аренды "ультиматумом", не видит в нем никаких юридических обоснований и не собирается уходить.

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) предупредил, что монахи УПЦ МП не собираются выселяться.

Читайте также: "Гнездо русского мира". Как из Лавры выселяют Московский патриархат

Наталія Медведєва

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.