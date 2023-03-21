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В УПЦ МП заявили, что Минкульт запретил им молиться в Лаврских пещерах

Цей матеріал також доступний українською
21.03.2023, 10:59
В УПЦ МП заявили, что Минкульт запретил им молиться в Лаврских пещерах - Фото
Киево-Печерская лавра (Фото: pixabay.com)

Представители УПЦ Московского патриархата заявили, что Министерство культуры запретило им молиться в пещерах Киево-Печерской лавры. Об этом сообщил митрополит УПЦ МП Нежинский и Прилуцкий Климент.

Как отмечается, 20 марта 2023 года от руководства национального заповедника "Киево-Печерская лавра" на адрес монастыря поступило письмо о том, что доступ к Ближним и Дальним пещерам музеем прекращен из-за работы комиссии, которая будет определять уровень сохранности культурных ценностей.

По словам священника УПЦ МП, также прекращен доступ к Крестовоздвиженскому храму, Аннозачатьевскому храму и храму в честь Собора всех преподобных Печерских. 

LIGA.net обратилась за комментарием в заповедник "Киево-Печерская лавра", однако связаться с человеком, которого порекомендовали в приемной заповедника, пока не удалось.

По словам священника УПЦ МП, в письме чиновника Минкульта сообщается, что в результате создания комиссии, которая будет определять "наличие, сохранность и состояние сохранения культурных ценностей", доступ к объектам будет ограничен – то есть молиться в этих храмах будет невозможно.

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Наталія Медведєва
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