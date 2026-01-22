В Вашингтоне на мероприятии республиканцев разрезали торт в форме "американской" Гренландии: фото
Во вторник, 20 января, во время мероприятия в культурном центре Kennedy Center в Вашингтоне, где собрались республиканцы, разрезали торт в форме Гренландии. Он был украшен глазурью в цветах американского флага. Об этом пишет The Independent.
Десерт подали во время мероприятия, организованного праворадикальной группой "Республиканцы за национальное обновление" (Republicans for National Renewal). Эта организация призывает президента баллотироваться на неконституционный третий срок.
Ведущий мероприятия описывал десерт как "51-й штат", а один из гостей заметил, что "это станет международным скандалом", сообщает издание.
Первый кусок торта отрезала конгрессвумен от Республиканской партии из Флориды Энна Паулина Луна. Впоследствии она опубликовала фото десерта в сети X, тегнув премьер-министра Дании Метте Фредериксен.
.@Statsmin pic.twitter.com/oDCMlCKCpe- Rep. Анна Паулина Луна (@RepLuna) 21 января 2026 г
Наш исполнительный директор @MarkIvanyo раскрыл торт "Гренландия" на нашем торжественном мероприятии "Год со дня инаугурации" в @kencenгде впоследствии он был нарезан @realannapaulina, @AndyOgles, @georgesimion и др. pic.twitter.com/6Wv1szdwvx- Республиканцы за национальное обновление (@RNRenewal) 21 января 2026 г
Издание The New Republic отмечает, что на этом мероприятии был и пророссийский политик Джордж Симион, лидер румынской ультраправой партии "Альянс за Союз румын". Ему запретили въезд в Украину за продвижение "юнионистской идеологии, которая отрицает легитимность государственной границы Украины", пишет Politico.
- 21 января Трамп выступил на форуме в швейцарском Давосе, где раскритиковал Европу и говорил о важность владения США Гренландией, самоуправляющимся островом в составе Дании, который он хочет получить.
- В этот же день Евросоюз заморозил одобрение торговой сделки с США из-за заявлений американских властей о Гренландии.
- Трамп заявил, что встретился с генсеком НАТО Марком Рютте и передумал вводить дополнительные пошлины на европейские государства через Гренландию, о которых он объявил 17 января.
