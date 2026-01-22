В Вашингтоне на мероприятии республиканцев разрезали торт в форме "американской" Гренландии: фото

На вечеринке в Вашингтоне республиканские законодатели разрезали торт в форме Гренландии под американским флагом

Фото: Michael Casey / X

Во вторник, 20 января, во время мероприятия в культурном центре Kennedy Center в Вашингтоне, где собрались республиканцы, разрезали торт в форме Гренландии. Он был украшен глазурью в цветах американского флага. Об этом пишет The Independent.

Десерт подали во время мероприятия, организованного праворадикальной группой "Республиканцы за национальное обновление" (Republicans for National Renewal). Эта организация призывает президента баллотироваться на неконституционный третий срок.

Ведущий мероприятия описывал десерт как "51-й штат", а один из гостей заметил, что "это станет международным скандалом", сообщает издание.

Первый кусок торта отрезала конгрессвумен от Республиканской партии из Флориды Энна Паулина Луна. Впоследствии она опубликовала фото десерта в сети X, тегнув премьер-министра Дании Метте Фредериксен.

Издание The New Republic отмечает, что на этом мероприятии был и пророссийский политик Джордж Симион, лидер румынской ультраправой партии "Альянс за Союз румын". Ему запретили въезд в Украину за продвижение "юнионистской идеологии, которая отрицает легитимность государственной границы Украины", пишет Politico.