У Вашингтоні на заході республіканців розрізали торт у формі "американської" Гренландії: фото
У вівторок, 20 січня, під час заходу у культурному центрі Kennedy Center у Вашингтоні, де зібралися республіканці, розрізали торт у формі Гренландії. Він був прикрашений глазур’ю у кольорах американського прапора. Про це пише The Independent.
Десерт подали під час заходу, організованого праворадикальною групою "Республіканці за національне оновлення" (Republicans for National Renewal). Ця організація закликає президента балотуватися на неконституційний третій термін.
Ведучий заходу описував десерт як "51-й штат", а один з гостей зауважив, що "це стане міжнародним скандалом", повідомляє видання.
Перший шматок торта відрізала конгресвумен від Республіканської партії з Флориди Енна Пауліна Луна. Згодом вона опублікувала фото десерту в мережі X, тегнувши прем'єр-міністерку Данії Метте Фредеріксен.
.@Statsmin pic.twitter.com/oDCMlCKCpe— Rep. Anna Paulina Luna (@RepLuna) January 21, 2026
Our Executive Director @MarkIvanyo revealed the Greenland cake at our ‘One Year Since the Inauguration’ gala at the @kencen, where it was subsequently sliced by @realannapaulina, @AndyOgles, @georgesimion & others. pic.twitter.com/6Wv1szdwvx— Republicans for National Renewal (@RNRenewal) January 21, 2026
Видання The New Republic зазначає, що на цьому заході був і проросійський політик Джордж Сіміон, лідер румунської ультраправої партії "Альянс за Союз румунів". Йому заборонили в'їзд в Україну за просування "юніоністської ідеології, що заперечує легітимність державного кордону України", пише Politico.
- 21 січня Трамп виступив на форумі у швейцарському Давосі, де розкритикував Європу й говорив про важливість володіння США Гренландією, самоврядним островом у складі Данії, який він хоче отримати.
- Цього ж дня Євросоюз заморозив схвалення торговельної угоди зі США через заяви американської влади про Гренландію.
- Трамп заявив, що зустрівся з генсеком НАТО Марком Рютте та передумав вводити додаткові мита на європейські держави через Гренландію, про які він оголосив 17 січня.
