У Вашингтоні на заході республіканців розрізали торт у формі "американської" Гренландії: фото

На вечірці у Вашингтоні республіканські законодавці розрізали торт у формі Гренландії під американським прапором

Фото: Michael Casey / X

У вівторок, 20 січня, під час заходу у культурному центрі Kennedy Center у Вашингтоні, де зібралися республіканці, розрізали торт у формі Гренландії. Він був прикрашений глазур’ю у кольорах американського прапора. Про це пише The Independent.

Десерт подали під час заходу, організованого праворадикальною групою "Республіканці за національне оновлення" (Republicans for National Renewal). Ця організація закликає президента балотуватися на неконституційний третій термін.

Ведучий заходу описував десерт як "51-й штат", а один з гостей зауважив, що "це стане міжнародним скандалом", повідомляє видання.

Перший шматок торта відрізала конгресвумен від Республіканської партії з Флориди Енна Пауліна Луна. Згодом вона опублікувала фото десерту в мережі X, тегнувши прем'єр-міністерку Данії Метте Фредеріксен.

Our Executive Director @MarkIvanyo revealed the Greenland cake at our ‘One Year Since the Inauguration’ gala at the @kencen, where it was subsequently sliced by @realannapaulina, @AndyOgles, @georgesimion & others. pic.twitter.com/6Wv1szdwvx — Republicans for National Renewal (@RNRenewal) January 21, 2026

Видання The New Republic зазначає, що на цьому заході був і проросійський політик Джордж Сіміон, лідер румунської ультраправої партії "Альянс за Союз румунів". Йому заборонили в'їзд в Україну за просування "юніоністської ідеології, що заперечує легітимність державного кордону України", пише Politico.