В Великобритании решили, кого отправят на инаугурацию Зеленского

Тарик Ахмад (фото - EPA)

На инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского 20 мая представлять Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии будет государственный министр по делам Содружества и Организации Объединенных Наций Тарик Ахмад. Об этом сообщили в посольстве Украины в Великобритании в Twitter.

"Мы приветствуем решение правительства Соединенного Королевства отправить высокопоставленного министра Тарика Ахмада на инаугурацию президента Зеленского 20 мая", - говорится в сообщении.

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Ранее состав своей делегации объявили США - ее возглавит министр энергетики США Рик Перри.

Глава Госохраны Валерий Гелетей сказал, что инаугурация Зеленского будет проходить с существенными отклонениями от обычного сценария церемонии.

Сегодня, 19 мая, стала доступна программа инаугурации и прошла репетиция церемонии, в которой вместо Зеленского участвовал статист.