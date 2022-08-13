В Вене произошло ДТП с участием автомобиля украинского военного атташе
Министерство иностранных дел выясняет все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в Австрии с участием автомобиля украинского военного атташе. Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко.
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Украинское посольство взаимодействует с австрийской полицией и участниками ДТП, отметил он.
"Позиция МИД Украины четкая: дипломатический статус не дает права сотрудникам украинских дипломатических учреждений нарушать правила дорожного движения и подвергать других опасности", – написал Николенко.
По его словам, решение о дальнейших шагах относительно участника ДТП будет принято по итогам расследования.
О ДТП с участием автомобиля украинских дипломатов ранее сегодня написала австрийская газета Kronen Zeitung. Ссылаясь на источники, издание сообщило, что в центре Вены автомобиль с дипломатами посольства Украины врезался сзади в машину с немецкими туристами, после чего якобы пытался скрыться с места ДТП. Все закончилось задержанием подозреваемых у здания парламента в результате полицейской погони.
Пострадавшие, по данным газеты, утверждают, что после аварии один из пассажиров авто, которое в них врезалось, поменялся местами с водителем. Пассажир отказался от теста на алкоголь, у предполагаемого водителя обнаружили более 2 промилле, сообщило издание.
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