В Вене произошло ДТП с участием автомобиля украинского военного атташе

Министерство иностранных дел выясняет все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в Австрии с участием автомобиля украинского военного атташе. Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко.

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Украинское посольство взаимодействует с австрийской полицией и участниками ДТП, отметил он.

"Позиция МИД Украины четкая: дипломатический статус не дает права сотрудникам украинских дипломатических учреждений нарушать правила дорожного движения и подвергать других опасности", – написал Николенко.

По его словам, решение о дальнейших шагах относительно участника ДТП будет принято по итогам расследования.

О ДТП с участием автомобиля украинских дипломатов ранее сегодня написала австрийская газета Kronen Zeitung. Ссылаясь на источники, издание сообщило, что в центре Вены автомобиль с дипломатами посольства Украины врезался сзади в машину с немецкими туристами, после чего якобы пытался скрыться с места ДТП. Все закончилось задержанием подозреваемых у здания парламента в результате полицейской погони.

Пострадавшие, по данным газеты, утверждают, что после аварии один из пассажиров авто, которое в них врезалось, поменялся местами с водителем. Пассажир отказался от теста на алкоголь, у предполагаемого водителя обнаружили более 2 промилле, сообщило издание.

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Вадим Ребрина

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