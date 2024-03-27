В Венгрии протесты – требуют ухода правительства. Нардеп: Орбан будет держаться до конца

По мнению депутата Мережко, отставка Орбана маловероятна, "хотя полностью это нельзя исключать"

Виктор Орбан (Фото: ЕРА)

Вечером 26 марта тысячи человек вышли на протест в венгерской столице с требованием отставки премьер-министра Виктора Орбана и главного прокурора после обнародования аудиозаписи со свидетельствами о коррупции, сообщило агентство Reuters. Глава комитета по внешней политике Александр Мережко в комментарии для LIGA.net отметил, что сейчас трудно сказать, что произошло, но "понятно, что часть венгерского общества недовольна авторитарными тенденциями".

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Агентство отметило, что протестующие прошли от здания Генеральной прокуратуры к парламенту с возгласами: "В отставку, в отставку", многие из них были с факелами.

Перед протестующими выступил Петер Мадьяр, бывший муж экс-главы Министерства юстиции Венгрии Юдит Варги, которая подробно описала попытку помощников Орбана удалить определенные части из документов по делу о взяточничестве.

Издание отметило, что в центре дела – бывший государственный секретарь Министерства юстиции Пал Волнер, которого в 2022 году обвинили в получении взяток от бывшего главы судебных исполнителей Дьердя Шадла. Оба не признали себя виновными. Прокуратура требует для них тюремного заключения.

В своем заявлении прокуроры заявили, что проанализируют запись, которую, по словам Мадяра, он записал в январе 2023 года, и будут собраны дополнительные доказательства.

Агентство отметило, что 43-летний Мадьяр, юрист, который ранее был близок к правительству, планирует основать новую партию, чтобы бросить вызов Орбану.

Мережко в комментарии для LIGA.net отметил, что пока трудно сказать, что конкретно произошло, однако "понятно, что значительная часть венгерского общества, прежде всего демократическая проевропейская оппозиция, недовольна авторитарными тенденциями и требует преодоления коррупции и возвращения настоящей демократии в стране".

По его мнению, отставка Орбана маловероятна, "хотя полностью это нельзя исключать". Мережко уверен – венгерский премьер будет держаться за власть до последнего.

Нардеп отметил, что в случае отставки правительства, "хотелось бы надеяться, что новое правительство будет более проевропейским и будет поддерживать трансатлантическую солидарность в борьбе с российской агрессией".

"Что касается Украины, то мы полностью уважаем выбор венгерского народа и не вмешиваемся во внутренние дела этой страны. В то же время мы хотели бы видеть, чтобы политика Венгрии была по-настоящему дружественной по отношению к Украине", – добавил он.

15 марта Орбан раз критиковал страны Запада, призвав сторонников помочь ему "оккупировать" Брюссель на выборах в Европарламент, которые состоятся летом этого года.

21 марта премьер Венгрии поздравил российского диктатора Владимира Путина с "официальной победой на президентских выборах", проявив желание усилить сотрудничество с Россией.

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