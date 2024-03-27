В Угорщині хвиля протестів – вимагають усунення уряду. Нардеп: Орбан триматиметься до останнього

На думку депутата Мережка, відставка Орбана малоймовірна, "хоча повністю це не можна виключати"

Віктор Орбан (Фото: ЕРА)

Ввечері 26 березня тисячі людей вийшли на протест в угорській столиці з вимогою відставки прем'єр-міністра Віктора Орбана та головного прокурора після оприлюднення аудіозапису зі свідченнями про корупцію, повідомило агентство Reuters. Голова комітету з питань зовнішньої політики Олександр Мережко в коментарі для LIGA.net зазначив, що наразі важко сказати, що відбулося, але "зрозуміло, що частина угорського суспільства незадоволена авторитарними тенденціями".

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Агентство зазначило, що протестувальники пройшли від будівлі Генеральної прокуратури до парламенту з вигуками: "У відставку, у відставку", багато з них були зі смолоскипами.

Перед протестувальниками виступив Петер Мадьяр, колишній чоловік ексочільниці Міністерства юстиції Угорщини Юдіт Варги, яка докладно описала спробу помічників Орбана видалити певні частини з документів у справі про хабарництво.

Видання зазначило, що в центрі справи – колишній державний секретар Міністерства юстиції Пал Волнер, якого у 2022 році звинуватили в отриманні хабарів від колишнього голови судових виконавців Дьордя Шадла. Обидва не визнали себе винними. Прокуратура вимагає для них тюремного ув'язнення.

У своїй заяві прокурори заявили, що проаналізують запис, який, за словами Мадьяра, він записав у січні 2023 року, і будуть зібрані додаткові докази.

Агентство зазначило, що 43-річний Мадьяр, юрист, який раніше був близький до уряду, планує заснувати нову партію, щоб кинути виклик Орбану.

Мережко у коментарі для LIGA.net зазначив, що наразі важко сказати, що конкретно відбулося, однак "зрозуміло, що значна частина угорського суспільства, насамперед демократична проєвропейська опозиція, незадоволена авторитарними тенденціями й вимагає подолання корупції та повернення справжньої демократії в країні".

На його думку, відставка Орбана малоймовірна, "хоча повністю це не можна виключати". Мережко впевнений – угорський прем'єр триматиметься за владу до останнього.

Нардеп зауважив, що у разі відставки уряду, "хотілося б сподіватися, що новий уряд буде більш проєвропейським і підтримуватиме трансатлантичну солідарність у боротьбі з російською агресією".

"Щодо України, то ми повністю поважаємо вибір угорського народу і не втручаємося у внутрішні справи цієї країни. Водночас ми хотіли б бачити, щоб політика Угорщини була по-справжньому дружньою щодо України", – додав він.

15 березня Орбан укотре розкритикував країни Заходу, закликавши прихильників допомогти йому "окупувати" Брюссель на виборах до Європарламенту, які відбудуться влітку цього року.

21 березня прем'єр Угорщини привітав російського диктатора Володимира Путіна з "офіційною перемогою на президентських виборах", проявивши бажання посилити співпрацю з Росією.

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