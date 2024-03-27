В Угорщині хвиля протестів – вимагають усунення уряду. Нардеп: Орбан триматиметься до останнього
Ввечері 26 березня тисячі людей вийшли на протест в угорській столиці з вимогою відставки прем'єр-міністра Віктора Орбана та головного прокурора після оприлюднення аудіозапису зі свідченнями про корупцію, повідомило агентство Reuters. Голова комітету з питань зовнішньої політики Олександр Мережко в коментарі для LIGA.net зазначив, що наразі важко сказати, що відбулося, але "зрозуміло, що частина угорського суспільства незадоволена авторитарними тенденціями".
Агентство зазначило, що протестувальники пройшли від будівлі Генеральної прокуратури до парламенту з вигуками: "У відставку, у відставку", багато з них були зі смолоскипами.
Перед протестувальниками виступив Петер Мадьяр, колишній чоловік ексочільниці Міністерства юстиції Угорщини Юдіт Варги, яка докладно описала спробу помічників Орбана видалити певні частини з документів у справі про хабарництво.
Видання зазначило, що в центрі справи – колишній державний секретар Міністерства юстиції Пал Волнер, якого у 2022 році звинуватили в отриманні хабарів від колишнього голови судових виконавців Дьордя Шадла. Обидва не визнали себе винними. Прокуратура вимагає для них тюремного ув'язнення.
У своїй заяві прокурори заявили, що проаналізують запис, який, за словами Мадьяра, він записав у січні 2023 року, і будуть зібрані додаткові докази.
Агентство зазначило, що 43-річний Мадьяр, юрист, який раніше був близький до уряду, планує заснувати нову партію, щоб кинути виклик Орбану.
Мережко у коментарі для LIGA.net зазначив, що наразі важко сказати, що конкретно відбулося, однак "зрозуміло, що значна частина угорського суспільства, насамперед демократична проєвропейська опозиція, незадоволена авторитарними тенденціями й вимагає подолання корупції та повернення справжньої демократії в країні".
На його думку, відставка Орбана малоймовірна, "хоча повністю це не можна виключати". Мережко впевнений – угорський прем'єр триматиметься за владу до останнього.
Нардеп зауважив, що у разі відставки уряду, "хотілося б сподіватися, що новий уряд буде більш проєвропейським і підтримуватиме трансатлантичну солідарність у боротьбі з російською агресією".
"Щодо України, то ми повністю поважаємо вибір угорського народу і не втручаємося у внутрішні справи цієї країни. Водночас ми хотіли б бачити, щоб політика Угорщини була по-справжньому дружньою щодо України", – додав він.
- 15 березня Орбан укотре розкритикував країни Заходу, закликавши прихильників допомогти йому "окупувати" Брюссель на виборах до Європарламенту, які відбудуться влітку цього року.
- 21 березня прем'єр Угорщини привітав російського диктатора Володимира Путіна з "офіційною перемогою на президентських виборах", проявивши бажання посилити співпрацю з Росією.
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