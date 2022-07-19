В Венгрии внезапно заявили, что не против транзита оружия в Украину через свою территорию

Заместитель министра внешней экономики и иностранных дел Венгрии Левенте Мадяр заявил, что его страна готова пропускать через свою территорию всю помощь, оказываемую другими странами Украине, в том числе и военную. Об этом он сказал во время встречи с мэром Львова Андреем Садовым, сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

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"Мы поражены событиями, которые здесь происходят, мы действительно сочувствуем вам. За последние 200 лет мы с Россией воевали трижды. Эти войны были не на жизнь, а на смерть. В отличие от многих западных партнеров, мы на себе почувствовали, что это такое – противостояние этому огромному восточному государству. При этом сама Венгрия не будет поставлять свое оружие, это наша стратегическая позиция. Однако третьи страны могут пользоваться нашей территорией", – сказал Мадяр.

Кроме того, Венгрия готова принять украинских детей в свои санатории и лагеря. Также венгерская делегация предложила помочь в лечении гражданских и военных в своих медучреждениях, а также заявила о готовности предоставить 1000 стипендий для украинцев в своих университетах.

7 марта в Венгрии был издан указ о запрете поставок оружия Украине через ее территорию. Информации об отмене указа не было.

В начале июля венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто подтвердил, что запрет продолжает действовать.

Вадим Ребрина

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