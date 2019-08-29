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В Верховной Раде определились с коалицией

В Верховной Раде определились с коалицией - Фото
Верховная Рада (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
29.08.2019, 13:44

Права коалиции получила фракция Слуга народа, имеющая большинство в парламенте

Права коалиции в Верховной Раде получила фракция Слуга народа. Об этом на первой сессии Верховной Рады IX созыва заявил глава партии СН Дмитрий Разумков.

Согласно Конституции, фракция, в состав которой входит большинство нардепов от конституционного состава парламента, имеет права коалиции.

Это первый случай в истории независимой Украины, когда коалицию формирует одна фракция.

Коалиция предлагает президенту кандидатуру премьер-министра и кандидатуры состава правительства.

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