В Верховной Раде определились с коалицией

Права коалиции в Верховной Раде получила фракция Слуга народа. Об этом на первой сессии Верховной Рады IX созыва заявил глава партии СН Дмитрий Разумков.
Согласно Конституции, фракция, в состав которой входит большинство нардепов от конституционного состава парламента, имеет права коалиции.
Это первый случай в истории независимой Украины, когда коалицию формирует одна фракция.
Коалиция предлагает президенту кандидатуру премьер-министра и кандидатуры состава правительства.
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