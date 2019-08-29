В Верховной Раде определились с коалицией

Верховная Рада (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Права коалиции в Верховной Раде получила фракция Слуга народа. Об этом на первой сессии Верховной Рады IX созыва заявил глава партии СН Дмитрий Разумков.

Согласно Конституции, фракция, в состав которой входит большинство нардепов от конституционного состава парламента, имеет права коалиции.

Это первый случай в истории независимой Украины, когда коалицию формирует одна фракция.

Коалиция предлагает президенту кандидатуру премьер-министра и кандидатуры состава правительства.

19 июля представитель Слуги народа рассказал, с кем партия может создать коалицию в Верховной Раде.

29 июля представитель президента в правительстве Андрей Герус заявил, что СН сформирует коалицию и заберет все портфели в Кабмине.

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