В Винницкой области во время тревоги прогремели взрывы. Глава ОВА сообщил о работе ПВО

В Винницкой области во время сигнала воздушной тревоги прозвучали взрывы, сообщается о работе противовоздушной обороны. Об этом заявил глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов.

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По его словам, взрывы являются следствием работы ПВО Сил обороны Украины. Он призвал жителей региона находится в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

Кроме Винницкой области тревога также была объявлена в Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях.

27 июля глава МИД Германии Анналена Бербок говорила, что надеется на поставку системы IRIS-T в Украину "в конце лета – в начале сентября".

1 сентября заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов рассказал, что Украина готовит большое количество специалистов по противовоздушной обороне. Около 500 уже прошли обучение на полигонах за границей.

По оценкам разведки, в России до сих пор остается около половины запасов ракет, которые были до войны в Украине.

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Дмитро Гриниченко

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