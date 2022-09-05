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В Винницкой области во время тревоги прогремели взрывы. Глава ОВА сообщил о работе ПВО

Цей матеріал також доступний українською
05.09.2022, 16:48
В Винницкой области во время тревоги прогремели взрывы. Глава ОВА сообщил о работе ПВО - Фото
Российский бомбардировщик (Фото: росСМИ)

В Винницкой области во время сигнала воздушной тревоги прозвучали взрывы, сообщается о работе противовоздушной обороны. Об этом заявил глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов.

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По его словам, взрывы являются следствием работы ПВО Сил обороны Украины. Он призвал жителей региона находится в укрытиях до отбоя воздушной тревоги. 

Кроме Винницкой области тревога также была объявлена в Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях.

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Дмитро Гриниченко
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война винницкая область пво обстрелы сергей борзов
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