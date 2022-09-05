В Винницкой области во время тревоги прогремели взрывы. Глава ОВА сообщил о работе ПВО
05.09.2022, 16:48
Российский бомбардировщик (Фото: росСМИ)
В Винницкой области во время сигнала воздушной тревоги прозвучали взрывы, сообщается о работе противовоздушной обороны. Об этом заявил глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов.
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По его словам, взрывы являются следствием работы ПВО Сил обороны Украины. Он призвал жителей региона находится в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.
Кроме Винницкой области тревога также была объявлена в Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях.
- 27 июля глава МИД Германии Анналена Бербок говорила, что надеется на поставку системы IRIS-T в Украину "в конце лета – в начале сентября".
- 1 сентября заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов рассказал, что Украина готовит большое количество специалистов по противовоздушной обороне. Около 500 уже прошли обучение на полигонах за границей.
- По оценкам разведки, в России до сих пор остается около половины запасов ракет, которые были до войны в Украине.
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