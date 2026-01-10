В Волгоградской области сообщили о пожаре на нефтебазе: упал "обломок дрона"

Атака дронов (Иллюстративное фото: Depositphotos)

В Волгоградской области России заявили о пожаре на нефтебазе после якобы атаки дронов. Губернатор области Андрей Бочаров не исключил эвакуацию населения.

По его словам, в регионе в ночь на 10 января работала противовоздушная оборона. В Октябрьском районе зафиксирован очаг возгорания на нефтебазе в результате "падения обломков БпЛА".

На место выехали пожарные и другие экстренные службы. По предварительным данным, пострадавших якобы нет.

Бочаров заявил, что приведена в готовность Октябрьская школа №2 на случай, если придется эвакуировать население из района НПЗ.

Также сообщается о якобы атаке дронов на Краснодарский край, предварительно, под ударом мог быть НПЗ в Славянске на Кубани. В аэропортах Краснодара, Владикавказа, Грозного и других ввели ограничения на полеты.

Минобороны РФ заявило о якобы сбивании 59 дронов за ночь.