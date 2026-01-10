У Волгоградській області повідомили про пожежу на нафтобазі: впав "уламок дрона"

Атака дронів (Ілюстративне фото: Depositphotos)

У Волгоградській області Росії заявили про пожежу на нафтобазі після нібито атаки дронів. Губернатор області Андрій Бочаров не виключив евакуацію населення.

За його словами, у регіоні в ніч на 10 січня працювала протиповітряна оборона. У Жовтневому районі зафіксовано осередок загоряння на нафтобазі внаслідок "падіння уламків БпЛА".

На місце виїхали пожежники та інші екстрені служби. За попередніми даними, постраждалих нібито немає.

Бочаров заявив, що приведена в готовність Жовтнева школа №2 на випадок, якщо доведеться евакуювати населення з району НПЗ.

Також повідомляється про нібито атаку дронів на Краснодарський край, попередньо, під ударом міг бути НПЗ у Слов'янську на Кубані. В аеропортах Краснодара, Владикавказа, Грозного та інших ввели обмеження на польоти.

Міноборони РФ заявило про нібито збиття 59 дронів за ніч.