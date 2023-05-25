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В Воздушных силах считают создание Россией "элитной авиагруппы" пропагандой

Цей матеріал також доступний українською
25.05.2023, 09:31
В Воздушных силах считают создание Россией
Юрий Игнат (скриншот видео)

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат предположил, что Россия создает "элитную авиагруппу Шторм" с целью пропаганды. По его словам, практического смысла в этом нет. Об этом Игнат сказал в эфире телемарафона.

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"Каждые сутки они фактически висят в воздухе по 20-30 самолетов. То есть я не понимаю, для чего. Ну, возможно, в каком-то медийном плане. Возможно, хотят все те уровни штабов, уровни принятия решений сместить сразу в центр, чтобы более оперативно планировать свои операции. Можно делать разные предположения. Я думаю, что это больше с целью пропаганды, с целью что-то там донести своим людям", – сказал Игнат.

На уточняющий вопрос, способна ли создать такая группа качественно новую угрозу для Украины, он ответил: "Ну а как по-другому можно спланировать воздушную атаку? Как группу ни называй, количество самолетов все равно таким же остается".

  • 22 мая 2023 года представитель Госдепа США Мэтью Миллер заявил, что передача Украине F-16 – приоритет для США.
  • Советник Минобороны Юрий Сак заявил, что Нидерланды могут первыми передать Украине F-16.

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Вадим Ребрина
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