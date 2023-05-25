У Повітряних силах вважають створення Росією "елітної авіагрупи" пропагандою

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат припустив, що Росія створює "елітну авіагрупу Шторм" з метою пропаганди. З його слів, практичного сенсу в цьому немає. Про це Ігнат сказав у ефірі телемарафону.

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"Щодоби вони фактично висять в повітрі по 20-30 літаків. Тобто я не розумію, для чого. Ну, можливо, в медійному якомусь плані. Можливо, хочуть всі ті рівні штабів, рівні ухвалення рішень змістити одразу в центр, аби більш оперативно планувати свої операції. Можна робити різні припущення. Я думаю, що це більше з метою пропаганди, з метою щось там донести своїм людям", – сказав Ігнат.

На уточнювальне запитання, чи здатна створити така група якісно нову загрозу для України, він відповів: "Ну а як по-іншому можна спланувати повітряну атаку? Як групу не називай, кількість літаків та сама лишається".

22 травня 2023 року речник Держдепу США Метью Міллер заявив, що передання Україні F-16 – пріоритет для США.

Радник Міноборони Юрій Сак заявив, що Нідерланди можуть першими передати Україні F-16.

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