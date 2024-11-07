В ВСУ допустили новый отечественный бронеавтомобиль UAT-TISA – характеристики

Противоминная защита машины выдерживает подрыв взрывных устройств под колесом или днищем транспорта, заявило Минобороны

Фото: Минобороны

Министерство обороны кодифицировало и допустило к использованию в силах обороны бронеавтомобиль UAT-TISA украинского производства. Об этом сообщило само ведомство.

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МО отмечает, что автомобиль может использоваться для широкого спектра задач – и, в зависимости от поставленных задач, машину можно оснащать дополнительными устройствами и оборудованием.

Министерство приводит следующие характеристики UAT-TISA:

→ на шасси установлена специально разработанная бронекапсула, которая обеспечивает защиту экипажа от огня из стрелкового оружия;

→ противоминная защита машины выдерживает взрыв взрывных устройств под колесом или днищем транспорта;

→ конструкция бронекапсулы позволяет устанавливать на автомобиль пулемет на турели;

→ авто обладает высокими динамическими характеристиками, проходимостью и плавностью хода;

→ на одной заправке бронемашина может преодолеть более 1000 км.