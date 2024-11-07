В ВСУ допустили новый отечественный бронеавтомобиль UAT-TISA – характеристики
Министерство обороны кодифицировало и допустило к использованию в силах обороны бронеавтомобиль UAT-TISA украинского производства. Об этом сообщило само ведомство.
МО отмечает, что автомобиль может использоваться для широкого спектра задач – и, в зависимости от поставленных задач, машину можно оснащать дополнительными устройствами и оборудованием.
Министерство приводит следующие характеристики UAT-TISA:
→ на шасси установлена специально разработанная бронекапсула, которая обеспечивает защиту экипажа от огня из стрелкового оружия;
→ противоминная защита машины выдерживает взрыв взрывных устройств под колесом или днищем транспорта;
→ конструкция бронекапсулы позволяет устанавливать на автомобиль пулемет на турели;
→ авто обладает высокими динамическими характеристиками, проходимостью и плавностью хода;
→ на одной заправке бронемашина может преодолеть более 1000 км.
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