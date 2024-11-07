До ЗСУ допустили новий вітчизняний бронеавтомобіль UAT-TISA – характеристики

Протимінний захист машини витримує підрив вибухових пристроїв під колесом або днищем транспорту, заявило Міноборони

Фото: Міноборони

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до використання у Силах оборони бронеавтомобіль UAT-TISA українського виробництва. Про це повідомило саме відомство.

МО зауважує, що автівка може використовуватися для широкого спектра завдань – і, залежно від поставлених завдань, машину можна оснащувати додатковими пристроями та обладнанням.

Міністерство наводить такі характеристики UAT-TISA:

→ на шасі встановлено спеціально розроблену бронекапсулу, яка забезпечує захист екіпажу від вогню зі стрілецької зброї;

→ протимінний захист машини витримує підрив вибухових пристроїв під колесом або днищем транспорту;

→ конструкція бронекапсули дозволяє встановлювати на автівку кулемет на турелі;

→ авто має високі динамічні характеристики, прохідність і плавність ходу;

→ на одній заправці бронемашина може подолати понад 1000 кілометрів.