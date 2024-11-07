До ЗСУ допустили новий вітчизняний бронеавтомобіль UAT-TISA – характеристики
Міністерство оборони кодифікувало та допустило до використання у Силах оборони бронеавтомобіль UAT-TISA українського виробництва. Про це повідомило саме відомство.
МО зауважує, що автівка може використовуватися для широкого спектра завдань – і, залежно від поставлених завдань, машину можна оснащувати додатковими пристроями та обладнанням.
Міністерство наводить такі характеристики UAT-TISA:
→ на шасі встановлено спеціально розроблену бронекапсулу, яка забезпечує захист екіпажу від вогню зі стрілецької зброї;
→ протимінний захист машини витримує підрив вибухових пристроїв під колесом або днищем транспорту;
→ конструкція бронекапсули дозволяє встановлювати на автівку кулемет на турелі;
→ авто має високі динамічні характеристики, прохідність і плавність ходу;
→ на одній заправці бронемашина може подолати понад 1000 кілометрів.
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