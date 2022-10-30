В Японии побили рекорд – собрали вместе 178 людей с полностью совпадающим именем

В Японии установили новый рекорд для Книги рекордов Гиннеса – группа из 178 людей по имени Хирокадзу Танака стала самым большим в мире собранием полных тезок. Об этом сообщает Kyodo.

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29 октября в Токио Ассоциация Танака Хирокадзу провела собрание 178 человек с таким именем. Для установления рекорда было необходимо, чтобы все они находились в одном помещении в течении не менее пяти минут.

Предыдущий подобный рекорд был установлен в 2005 году, когда 164 женщин по имени Марта Стюарт собрались вместе в США.

Ассоциация Танака Хирокадзу (в Японии при именовании человека традиционно сначала пишется фамилия, а затем имя) была основана для объединения полных тезок в 1994 году. Ассоциация планировала провести рекордное собрание два года назад, однако тогда планам помешала пандемия коронавируса.

В декабре 2019 года игровые приставки Sony PlayStation получили награду от Книги рекордов Гиннеса как самый продаваемый бренд домашних игровых консолей в истории.

В сентябре 2021 года сообщалось, что енотовая гончая (кунхаунд) Лу из США попала в Книгу рекордов Гиннеса как собака с самыми длинными ушами.

Сергій Бережний

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