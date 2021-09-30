Собака с самыми длинными ушами попала в Книгу рекордов Гиннеса: фото
30.09.2021, 09:28
Фото – toodaloo.coonhounds, Instagram
Енотовая гончая (кунхаунд) Лу из США попала в Книгу рекордов Гиннеса как собака с самыми длинными ушами. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте Книги рекордов Гиннеса.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Длина ушей Лу – 34 см.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Лу жила в приюте для собак в Огайо, пока ее не забрала ветеринар Пейдж Олсен из Милуоки, штат Орегон, сообщает USA Today. Длину ушей Лу ее хозяйка измерила во время изоляции из-за пандемии COVID-19.
По словам Олсен, длинные уши енотовых гончих волочатся по земле и "активируют" запахи, когда собака идет по следу. Это позволяет кунхаундам идти по очень старым, "холодным" следам, которые не могут учуять другие собаки.
- В январе 2021 года умерла самая высокая в мире собака – немецкий дог Фредди.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
PR-менеджера з зовнішніх та внутрішніх комунікацій
Киев • Група Компаній ЛІГА
Кореспондент у редакцію ділової інформаціїРазместить вакансию
Киев • LIGA.net
Последние новости
Комментарии