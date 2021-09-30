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Собака с самыми длинными ушами попала в Книгу рекордов Гиннеса: фото

Цей матеріал також доступний українською
30.09.2021, 09:28
Собака с самыми длинными ушами попала в Книгу рекордов Гиннеса: фото - Фото
Фото – toodaloo.coonhounds, Instagram

Енотовая гончая (кунхаунд) Лу из США попала в Книгу рекордов Гиннеса как собака с самыми длинными ушами. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте Книги рекордов Гиннеса.

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Длина ушей Лу – 34 см.

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Публикация от Guinness World Records (@guinnessworldrecords)

Лу жила в приюте для собак в Огайо, пока ее не забрала ветеринар Пейдж Олсен из Милуоки, штат Орегон, сообщает USA Today. Длину ушей Лу ее хозяйка измерила во время изоляции из-за пандемии COVID-19.

По словам Олсен, длинные уши енотовых гончих волочатся по земле и "активируют" запахи, когда собака идет по следу. Это позволяет кунхаундам идти по очень старым, "холодным" следам, которые не могут учуять другие собаки.

Денис Юдин
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собака книга рекордов гиннеса
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