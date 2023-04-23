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В законодательстве Украины впервые появилось определение украинофобии

Цей матеріал також доступний українською
23.04.2023, 06:24
В законодательстве Украины впервые появилось определение украинофобии - Фото
Украинский флаг над деоккупированным Изюмом (Фото: ОП)

В законодательстве Украины впервые появилось определение украинофобии и русификации. Эти понятия депутаты прописали в новом законе о запрете пропаганды российской имперской политики и деколонизации, который президент Владимир Зеленский подписал 21 апреля.

Украинофобия – это, согласно закону, дискриминационные действия и публично высказанные призывы (в том числе в медиа или произведениях), отрицающие субъектность Украины, украинской нации, борьбу против покорения, эксплуатации, ассимиляции украинского народа, а также правомерность защиты политических, экономических, культурных прав украинского народа, развития украинской национальной государственности, науки, культуры, пренебрегают удельными этнокультурными признаками украинцев, игнорируют украинский язык и культуру.

Русификация в законе определяется как составляющая российской имперской политики, направленная на навязывание использования русского языка, пропаганду русской культуры как высших по сравнению с другими национальными языками и культурами, вытеснение из употребления украинского языка, сужение украинского культурного и информационного пространства.

  • Закон о деколонизации запрещает давать географические названия, связанные с Россией, и признает российскую имперскую политику преступной.
Андрій Водяний
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украинофобия русификация верховная рада
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