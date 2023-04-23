В законодательстве Украины впервые появилось определение украинофобии и русификации. Эти понятия депутаты прописали в новом законе о запрете пропаганды российской имперской политики и деколонизации, который президент Владимир Зеленский подписал 21 апреля.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Украинофобия – это, согласно закону, дискриминационные действия и публично высказанные призывы (в том числе в медиа или произведениях), отрицающие субъектность Украины, украинской нации, борьбу против покорения, эксплуатации, ассимиляции украинского народа, а также правомерность защиты политических, экономических, культурных прав украинского народа, развития украинской национальной государственности, науки, культуры, пренебрегают удельными этнокультурными признаками украинцев, игнорируют украинский язык и культуру.



Русификация в законе определяется как составляющая российской имперской политики, направленная на навязывание использования русского языка, пропаганду русской культуры как высших по сравнению с другими национальными языками и культурами, вытеснение из употребления украинского языка, сужение украинского культурного и информационного пространства.

Закон о деколонизации запрещает давать географические названия, связанные с Россией, и признает российскую имперскую политику преступной.

Андрій Водяний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.