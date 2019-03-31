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31.03.2019, 19:39

В "заминированном" автомобиле нашли сотни ксерокопий бюллетеней

В "заминированном" автомобиле нашли сотни ксерокопий бюллетеней - Фото
Избирательный бюллетень (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Полиция проверяет происхождение документов

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В Краматорске при обследовании автомобиля Ауди 6 полицейские изъяли в салоне несколько сотен ксерокопий бюллетеней с отметками за одного из кандидатов в президенты Украины. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Донецкой области.

Вещественные доказательства изъяты.

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"Около 13:30 в Краматорский отдел полиции поступило анонимное сообщение о том, что припаркованный в центре города автомобиль заминирован", - уточнили в пресс-службе.

Факт заминирования не подтвердился, но при проверке правоохранители обнаружили пакет бюллетеней, которые имели явные признаки подделки.

Полиция проверяет происхождение документов и устанавливает их владельца.

Событие квалифицировано по ст. 158 Уголовного кодекса (фальсификация избирательных документов).

Ранее сегодня в МВД сообщили, что, по состоянию на 15:00, в полицию поступило 649 заявлений и сообщений о нарушении избирательного законодательства.

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Теги: полиция, краматорск, бюллетень, выборы-2019
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