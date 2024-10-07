В Запорожской области построят восьмую подземную школу. Первая заработает до конца осени

По словам главы ОВА, в восьми школах будут учиться более 6000 детей

Иван Федоров (Фото: страница главы ОВА в Facebook)

В Запорожье и области будет построена уже восьмая так называемая подземная школа. Первое учебное заведение такого формата заработает уже этой осенью, сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров.

Смотрите нас на YouTube: объясняем сложные вещи простыми словами

По словам Федорова, правительство Украины выделило почти 17 млн грн на строительство восьмой подземной школы в Михайловской общине Вольнянского района области. Начать планируют в ближайшие дни, а рассчитано учебное заведение на 200 человек, которые будут учиться в две смены офлайн.

Остальные семь подземных школ уже строят как в Запорожье, так и в других общинах области. Первая заработает до конца осени, говорит Федоров. Завершить основные работы по школам планируют до конца 2024 года. В них будут учиться более 6000 детей в две смены.

В 2025 году в Запорожской области планируют построить еще пять подземных школ для более 4000 детей. На три из них уже объявлен тендер, а еще по двум разрабатывают проектную документацию.

"Наша цель неизменна – дать возможность для 60 тысяч детей Запорожской области учиться в безопасных и комфортных условиях. Для этого создаем экосистему "Безопасное образование офлайн", — добавил глава ОВА.