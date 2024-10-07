В Запорожской области построят восьмую подземную школу. Первая заработает до конца осени
В Запорожье и области будет построена уже восьмая так называемая подземная школа. Первое учебное заведение такого формата заработает уже этой осенью, сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров.
По словам Федорова, правительство Украины выделило почти 17 млн грн на строительство восьмой подземной школы в Михайловской общине Вольнянского района области. Начать планируют в ближайшие дни, а рассчитано учебное заведение на 200 человек, которые будут учиться в две смены офлайн.
Остальные семь подземных школ уже строят как в Запорожье, так и в других общинах области. Первая заработает до конца осени, говорит Федоров. Завершить основные работы по школам планируют до конца 2024 года. В них будут учиться более 6000 детей в две смены.
В 2025 году в Запорожской области планируют построить еще пять подземных школ для более 4000 детей. На три из них уже объявлен тендер, а еще по двум разрабатывают проектную документацию.
"Наша цель неизменна – дать возможность для 60 тысяч детей Запорожской области учиться в безопасных и комфортных условиях. Для этого создаем экосистему "Безопасное образование офлайн", — добавил глава ОВА.
- 13 августа сообщалось, что к обучению в школах хотят вернуть 300 000 украинских детей в тех регионах, где это безопасно.
- 2 сентября новый премьер Нидерландов вместе с Зеленским посетили школу в Запорожье.