В Запорізькій області побудують восьму підземну школу. Перша запрацює до кінця осені

Іван Федоров (Фото: сторінка глави ОВА у Facebook)

У Запоріжжі та області побудують вже восьму так звану підземну школу. Перший навчальний заклад такого формату запрацює вже цієї осені, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.

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За словами Федорова, уряд України виділив майже 17 млн грн на будівництво восьмої підземної школи у Михайлівській громаді Вільнянського району області. Розпочати планують найближчими днями, а розрахований навчальний заклад буде на 200 осіб, які навчатимуться у дві зміни офлайн.

Ще сім підземних шкіл будують як в Запоріжжі, так і в інших громадах області. Перша запрацює до кінця осені, каже Федоров. Завершити основні роботи у школах планують до кінця 2024 року. В них навчатимуться понад 6000 дітей у дві зміни.

У 2025 році в Запорізькій області планують побудувати ще п'ять підземних шкіл для понад 4000 дітей. На три з них вже оголошений тендер, а ще на дві розробляють проєктну документацію.

"Наша мета незмінна – дати можливість для 60 тисяч дітей Запорізької області навчатися у безпечних і комфортних умовах. Для цього створюємо екосистему "Безпечна освіта офлайн", – додав голова ОВА.