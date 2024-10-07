В Запорізькій області побудують восьму підземну школу. Перша запрацює до кінця осені
У Запоріжжі та області побудують вже восьму так звану підземну школу. Перший навчальний заклад такого формату запрацює вже цієї осені, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.
За словами Федорова, уряд України виділив майже 17 млн грн на будівництво восьмої підземної школи у Михайлівській громаді Вільнянського району області. Розпочати планують найближчими днями, а розрахований навчальний заклад буде на 200 осіб, які навчатимуться у дві зміни офлайн.
Ще сім підземних шкіл будують як в Запоріжжі, так і в інших громадах області. Перша запрацює до кінця осені, каже Федоров. Завершити основні роботи у школах планують до кінця 2024 року. В них навчатимуться понад 6000 дітей у дві зміни.
У 2025 році в Запорізькій області планують побудувати ще п'ять підземних шкіл для понад 4000 дітей. На три з них вже оголошений тендер, а ще на дві розробляють проєктну документацію.
"Наша мета незмінна – дати можливість для 60 тисяч дітей Запорізької області навчатися у безпечних і комфортних умовах. Для цього створюємо екосистему "Безпечна освіта офлайн", – додав голова ОВА.
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