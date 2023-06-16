"Вагнер бежал первым". Комбат 3 ОШБр рассказал о весенних операциях под Бахмутом

Во время весенних штурмов Вооруженных Сил Украины на Бахмутском направлении первыми побежали "вагнеровцы", а не, как утверждал их главарь Евгений Пригожин, регулярная армия РФ. Об этом рассказал командир батальона 3 отдельной штурмовой бригады Петр Горбатенко (псевдо "Ролло"), который дал интервью LIGA.net "Командир батальона третьей штурмовой: "Вагнер" бежал в панике, мы сутки были в тылу врага".

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Комбат 3 ОШБр рассказал о весенних операциях под Бахмутом.

"Сначала была разведка. Затем war game в штабе. Мы делились на две части: одна играла за противника, другая – за нас. Мы отрабатывали несколько вариантов развития событий. Одновременно шла подготовка к штурму", – рассказал Горбатенко.

По словам комбата, штурмы планировалось начать раньше, но не позволяло состояние почв. Как только почва стала благоприятной – провели штурмовые действия благодаря удачному сочетанию работы беспилотников, артиллерии и бронетехники.

"Когда двигался второй штурмовой батальон, с позиций сбежали [террористы] "Вагнера". Бежали в панике. Пригожин потом рассказывал, что это 72 бригада ВС РФ побежала. Да нет, – побежали именно подразделения "Вагнера", – рассказал военный.

Он добавил, что бегство "вагнеровцев" позволило перейти на этап с бронетехникой.

"Мы не просто по-глупому шли в лоб – "кто кого перестреляет". Мы провели маневр, обошли, перерезали им логистику, другие позиции выбили штурмом. На этих позициях противник был зажат, его постепенно уничтожали. Конечно, с предложением сдаться в плен. Потом повторили – без штурмов "в лоб", – сказал "Ролло".

16 июня в Генштабе ВСУ сообщили, что Силы обороны ведут успешное наступление на юге в направлении Токмака и к югу от Великой Новоселки.

В Генштабе сообщили, что РФ усилила атаки в районе Кременной, а также наступает вблизи Бахмута и Донецка.

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