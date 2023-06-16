"Вагнер втік першим". Комбат 3 ОШБр розповів про весняні операції під Бахмутом

Під час весняних штурмів Збройних Сил України на Бахмутському напрямку першими побігли "вагнерівці", а не, як стверджував їхній ватажок Євген Пригожин, регулярна армія РФ. Про це розповів командир батальону 3 окремої штурмової бригади Петро Горбатенко (псевдо "Ролло"), який дав інтерв'ю LIGA.net "Командир батальйону третьої штурмової: "Вагнер" біг у паніці, ми добу були в тилу ворога".

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Комбат 3 ОШБр розповів про весняні операції під Бахмутом.

"Спершу була розвідка. Потім war game у штабі. Ми ділились на частини: одна грала за противника, інша – за нас. Ми відпрацьовували кілька варіантів розвитку подій. Одночасно йшла підготовка до штурму", – розповів Горбатенко.

За словами комбата, штурми планувалося розпочати раніше, але не дозволяв стан ґрунтів. Щойно ґрунт став сприятливим – провели штурмові дії завдяки вдалому поєднанню роботи безпілотників, артилерії та бронетехніки.

"Коли рухався другий штурмовий батальйон, із позицій втекли [терористи] "Вагнера". Тікали в паніці. Пригожин далі розповідав, що то 72 бригада ЗС РФ побігла. Та ні, – побігли саме підрозділи "Вагнера", – розповів військовий.

Він додав, що втеча "вагнерівців" дозволила перейти на етап із бронетехнікою.

"Ми не просто по-дурному йшли в лоб – "хто кого перестріляє". Ми провели маневр, обійшли, перерізали їм логістику, інші позиції вибили штурмом. На цих позиціях противник був зажатий, його поступово знищували. Звісно, з пропозицією здатись в полон. Потім повторили – без штурмів "у лоб", – сказав "Ролло".

16 червня у Генштабі ЗСУ повідомили, що Сили оборони ведуть успішний наступ на півдні у напрямку Токмака та на південь від Великої Новосілки.

У Генштабі повідомили, що РФ посилила атаки в районі Кремінної, а також наступає поблизу Бахмута та Донецька.

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