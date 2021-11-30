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Вагнергейт. Рада направила промежуточный отчет комиссии в Офис генпрокурора, ГБР и СБУ

Цей матеріал також доступний українською
30.11.2021, 11:24
Вагнергейт. Рада направила промежуточный отчет комиссии в Офис генпрокурора, ГБР и СБУ - Фото
Верховная Рада (Фото: ЕРА)

30 ноября в Раде заслушали промежуточный отчет Временной следственной комиссии о возможной причастности Банковой к отсрочке спецоперации по задержанию наемников ЧВК Вагнера летом 2020-го, "приняли его к сведению" и направили на дальнейшее расследование в различные ведомства.

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За то, чтобы направить отчет Офису генпрокурора, Службе безопасности Украины и Госбюро расследований "для рассмотрения в пределах компетенции и соответствующего реагирования", проголосовал 251 депутат, 46 были против, еще 30 воздержались.

Скрин табло голосования

"Просьба Офису генпрокурора взять этот вопрос на отдельный контроль", – подытожил глава Рады Руслан Стефанчук.

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Президентская фракция Слуга народа дала 212 голосов "за", группа Доверие – еще 17, партия За будущее – 12. Пять голосов добавили внефракционные, и три – нардепы от Батькивщины.

Фракции оппозиционных Евросолидарности и Голоса, а также пророссийской ОПЗЖ выступили против: 19, 11 и 12 голосов соответствующе. Больше всего воздержавшихся было от Батькивщины и ОПЗЖ.

Скрин табло голосования
СПРАВКА. Украинским разведчикам обманом удалось вывезти из РФ десятки ключевых боевиков ЧВК Вагнера, причастных к военным преступлениям в Украине. Спецоперация должна была завершиться принудительной посадкой самолета с ними в Украине. Но в последний момент топ-разведчики встретились с политическим руководством, и операцию перенесли. Она сорвалась.
Евгений Пилипенко
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