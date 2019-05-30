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30.05.2019, 16:21

Вакарчук беспрецедентно решил включить в список волонтеров Голоса

Вакарчук беспрецедентно решил включить в список волонтеров Голоса - Фото
Святослав Вакарчук (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Уже отобраны более 50 "очень интересных и достойных кандидатов", сказал лидер Голоса

Лидер партии Голос Святослав Вакарчук заявил, что в партийный список, с которым Голос пойдет на выборы в парламент, будут включены волонтеры политической силы. Об этом Вакарчук сказал в своем видеообращении.

Он отметил, что такое "беспрецедентное решение" было принято после ознакомления с анкетами волонтеров и индивидуальных собеседований с ними.

"Мы поняли, что там есть не просто помощники. Там есть люди, которые и являются настоящими изменениями. Именно поэтому партия Голос приняла беспрецедентное для украинской политики решение. Мы предлагаем нашим волонтерам стать участниками нашего предвыборного списка", — сказал Вакарчук.

По словам Вакарчука, уже отобраны более 50 "очень интересных и достойных кандидатов".

"А еще мы уверены, что среди них много лидеров, готовых бороться от нашего имени на мажоритарных округах", — подытожил Вакарчук.

Вакарчук в интервью LIGA.net заявил, что пока что сам финансирует партию и уже потратил более 2 млн грн. Но спонсоры уже есть - их назовут в ближайшее время.

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Теги: верховная рада, выборы, голос, Святослав Вакарчук
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