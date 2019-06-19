Вакарчук предлагает запретить быть нардепом трижды подряд

Святослав Вакарчук (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Партия Голос предлагает ограничить депутатские полномочия до двух полных каденций подряд, начиная со следующего созыва. Об этом вчера заявил ее лидер Святослав Вакарчук во время встречи с молодежью во Львове, сообщает пресс-служба партии.

"Не более двух каденций подряд - таков ответ Голоса на сегодняшний беспредел старых политиков. Пришло время отправить их на политическую пенсию и предоставить право голоса молодым специалистам. Нам надо как можно быстрее изменить старый политический класс. Изменив Раду - мы изменим Украину", - сказал Вакарчук.

Он считает, что более десяти лет подряд в парламенте нечего делать. "Те, кто хочет менять страну - после депутатской каденции может идти в исполнительную власть или местную", - отметил Вакарчук.

18 июня Вакарчук сказал, считает ли агитацией концерты группы Океан Эльзы.

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