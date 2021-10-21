UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

ВАКС отказался конфисковать элитную квартиру депутата Волынца

Цей матеріал також доступний українською
21.10.2021, 17:53
ВАКС отказался конфисковать элитную квартиру депутата Волынца - Фото
Михаил Волынец (Фото: скриншот видео)

Высший антикоррупционный суд отказал в удовлетворении иска Специализированной антикоррупционной прокуратуры, которая требовала изъятия элитной квартиры у народного депутата. Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В иске прокурор САП требовал признать актив необоснованным и изъять его в пользу государства. Речь шла о квартире народного депутата Украины.

В пресс-службе суда LIGA.net подтвердили, что иск касается народного депутата от Батькивщины Михаила Волынца. Он также является главой независимого профсоюза горняков Украины. 

В ВАКС пока не могут сказать, по какой причине было отказано в иске, мотивы суда будут изложены в полном тексте судебного решения. 

Апелляция может быть подана в течение 30 дней со дня составления полного судебного решения, то есть с 1 ноября 2021 года.

  • В апреле журналисты программы "Схемы" обнаружили в декларации Волынца трехкомнатную квартиру в элитном комплексе "Бульвар фонтанов" на киевском Печерске на 122 кв. м стоимостью 7,6 млн грн. Нардеп до этого продал квартиру на столичном Подоле. Его доходов (около 1 млн грн) и сбережений ($4000) за 2019 год было недостаточно, чтобы покрыть разницу в стоимости квартир. На покупку не хватало около 3 млн грн.
  • Журналистам депутат объяснял, что деньгами ему помогла "женщина, с которой он проживает". На суде говорил, что за жизнь заработал на квартиру, получая зарплату, пенсию, компенсацию за жилье, деньги от сына и так далее.

Читайте также: Глава профсоюза шахтеров ответил Лукашенко: Украинские горняки не поедут в Беларусь







Виктория Найдёнова




Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.







декларация сап Батькивщина Михаил Волынец квартира вакс 


Еще по теме


 




Вакансии

Больше вакансий








DevOps з досвідом роботи від 3х років 



Киев

Semantrum 








Керівник відділу контенту 



Киев

Semantrum








Керівник служби охорони 



Киев

Група Компаній ЛІГА




Разместить вакансию







  




 
















 






















 











































Комментарии



















 





Последние новости
























































Спецпроекты










































































 