ВАКС отказался конфисковать элитную квартиру депутата Волынца

Высший антикоррупционный суд отказал в удовлетворении иска Специализированной антикоррупционной прокуратуры, которая требовала изъятия элитной квартиры у народного депутата. Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

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В иске прокурор САП требовал признать актив необоснованным и изъять его в пользу государства. Речь шла о квартире народного депутата Украины.

В пресс-службе суда LIGA.net подтвердили, что иск касается народного депутата от Батькивщины Михаила Волынца. Он также является главой независимого профсоюза горняков Украины.

В ВАКС пока не могут сказать, по какой причине было отказано в иске, мотивы суда будут изложены в полном тексте судебного решения.

Апелляция может быть подана в течение 30 дней со дня составления полного судебного решения, то есть с 1 ноября 2021 года.

В апреле журналисты программы "Схемы" обнаружили в декларации Волынца трехкомнатную квартиру в элитном комплексе "Бульвар фонтанов" на киевском Печерске на 122 кв. м стоимостью 7,6 млн грн. Нардеп до этого продал квартиру на столичном Подоле. Его доходов (около 1 млн грн) и сбережений ($4000) за 2019 год было недостаточно, чтобы покрыть разницу в стоимости квартир. На покупку не хватало около 3 млн грн.

Журналистам депутат объяснял, что деньгами ему помогла "женщина, с которой он проживает". На суде говорил, что за жизнь заработал на квартиру, получая зарплату, пенсию, компенсацию за жилье, деньги от сына и так далее.

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Виктория Найдёнова

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