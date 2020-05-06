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ВАКС отпустил одного из фигурантов "дела Гладковского" под залог 5 млн грн - САП

ВАКС отпустил одного из фигурантов "дела Гладковского" под залог 5 млн грн - САП - Фото
Фото: пресс-служба ВАКС/Facebook
06.05.2020, 16:15

В суде решили не заключать подозреваемого под стражу и выбрали в качестве меры пресечения внесение залога

5 мая Высший антикоррупционный суд отпустил одного из подозреваемых по делу о коррупционных схемах с Укроборонпромом, выбрав в качестве меры пресечения залог в размере 5,25 млн грн. Об этом сообщила в Facebook Специализированная антикоррупционная прокуратура. По данным "Слово и дело" речь идет о Виталии Жукове.

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Дополнительно подозреваемого обязали:

- прибывать к детективу, прокурору и в суд по первому требованию, а также уведомлять их о смене места проживания или работы, не покидать пределы столицы без их разрешения;

- не общаться с другими подозреваемыми и свидетелями по делу;

- носить электронный браслет контроля и сдать свой загранпаспорт.

Cрок действия меры пресечения установили до 3 июня. На заседании прокурор настаивал на содержании Жукова под стражей с возможностью внесения залога в сумме 23 млн грн, но его ходатайство было отклонено.

Ранее в ходе досудебного расследования было установлено, что фактические руководители Оптимумспецдеталь Андрей Рогоза и Виталий Жуков якобы разработали схему поставки комплектующих для военной техники предприятий Укроборонпрома с уклонением от уплаты налогов по таким операциям. В апреле 2020 года Национальное антикоррупционное бюро объявило им и еще двум фигурантам дела о подозрении в уклонении от уплаты налогов и легализации/отмывании денежных средств, полученных преступным путем.

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  • В феврале 2019 года журналисты программы Наші гроші рассказали о масштабной схеме отмывания денег из украинского оборонного комплекса при возможном участии Олега Гладковского (Свинарчука).
  • 2 апреля того же года Генпрокуратура объявила о досудебном расследовании в отношении фактических собственников Оптимумспецдеталь - Андрея Рогозу и Виталия Жукова.
  • В ноябре того же года местный суд принял решение не освобождать от ответственности подозреваемых в коррупционном скандале Укроборонпрома Жукова и Рогозу.
  • Сегодня также сообщалось, что в деле о коррупционных схемах с Укроборонпромом появился пятый подозреваемый.

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Дарья Мостовая
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