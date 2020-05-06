В "деле Гладковских" появился пятый подозреваемый: НАБУ пояснило, кто он

Фото: twitter.com/ukroboronprom

Вчера, 5 мая, сообщено о подозрении еще одному вероятному участнику коррупционной схемы по поставкам для Укроборонопрома с уклонением от уплаты налогов. Он стал пятым подозреваемым в этом деле, сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.

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Подозреваемым стал один из номинальных руководителей фирмы Оптимумспецдеталь. Он обвиняется в легализации/отмывании полученного преступным путем (ч. 3 ст. 209 УК) имущества и уклонении от уплаты налогов (ч. 3 ст. 212 УК).

По версии следствия, участники схемы в 2015-2017 годах использовали фирму и другие компании для поставки товаров "неизвестного происхождения" Укроборонпрому, уклоняясь от уплаты налогов. Всего за эти два года было поставлено товаров на сумму около 165 млн грн, а бюджет страны якобы недополучил 49 млн грн.

Ранее сообщалось, что, по версии следствия, должностные лица Оптимумспецдетали при поставках запчастей умышленно занижали суммы налоговых отчислений в бюджет. В 2015 году руководством компании была разработана схема поставок для Укроборонпрома с уклонением от уплаты налогов, для реализации которой был назначен номинальный директор, который якобы выполнял все указания фактических собственников Оптимумспецдетали. Он и стал пятым фигурантом этого дела.

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