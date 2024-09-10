Важные истории: Набор российских контрактников вырос в шесть раз по сравнению с 2023 годом

За первое полугодие 2023 года было подписано 26 700 новых контрактов, что в шесть раз меньше, чем в 2024-м

Российский оккупант (Фото: ресурс пропагандистов)

В 2024 году темпы набора контрактников в России выросли по меньшей мере в шесть раз по сравнению с 2023 годом. Такие выводы сделали журналисты российского издания Важные истории, проанализировав расходы федерального бюджета на единовременные выплаты за подписание контракта.

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Как отмечают журналисты, темпы набора значительно выросли по сравнению с 2023 годом. Тогда за первое полугодие было подписано 26 700 новых контрактов, что в шесть раз меньше, чем в 2024-м.

В частности, с апреля по июнь 2024 года единовременные выплаты получили 92 800 человек, согласно бюджетным данным. Однако, как отмечают в издании, эти цифры могут не отражать реальное количество новобранцев из-за возможных задержек с выплатами.

К примеру, если контракт был подписан в марте, а выплата произведена в апреле, это учитывается в статистике второго квартала. Это предположение подтверждает также большая сумма выплат в конце 2023 года.

Инфографика: Важные истории

18 апреля 2024 года издание Bloomberg писало, что Россия готовится привлечь в вооруженные силы больше контрактников, чтобы на время избежать массовой мобилизации, которая может подорвать поддержку войны среди населения.

26 июля представитель ГУР Юсов заявил, что РФ испытывает серьезные трудности с выполнением плана набора новых контрактников.

13 августа Bloomberg писало, что все большая нехватка солдат для войны в Украине побуждает Россию повышать выплаты в случае подписания контракта во избежание повторения непопулярной мобилизации. Однако пока мало признаков того, что это работает, поэтому ситуация может заставить Россию рассмотреть новую мобилизацию.

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