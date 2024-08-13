Bloomberg: В России могут объявить новую мобилизацию до конца 2024 года

Регионы РФ сейчас не выполняют в среднем более трети своих квот по найму новых контрактников

Российские захватчики (Фото: ресурс окупантов)

Растущая нехватка солдат для войны в Украине побуждает Россию повышать выплаты при подписании контракта, чтобы избежать повторения непопулярной мобилизации. Однако пока мало признаков того, что это работает. Поэтому ситуация может вынудить Россию рассмотреть новую мобилизацию. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных собеседников, ознакомленных с этим вопросом.

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Трое собеседников, близких к Кремлю и Министерству обороны РФ, заявили, что российская армия не получает достаточного количества новых солдат, чтобы справиться с потерями на передовой, которые достигли максимума с начала вторжения в феврале 2022 года. Кроме того, регионы РФ сейчас не выполняют в среднем более трети своих квот по найму новых контрактников, сказал один из собеседников, знакомый с ситуацией.

По словам двух человек, ситуация может вынудить Россию рассмотреть новую мобилизацию. Официальные лица могут представить это как меру ротации для отдыха войск на передовой, сказал один из них. А другой уточнил, что мобилизация может быть объявлена в конце 2024 года.

В материале Bloomberg говорится, что операция Вооруженных Сил Украины в Курской области РФ акцентировала проблемы, с которыми сталкивается Кремль. По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, украинские войска сейчас контролируют около 1000 квадратных километров российской территории, и наступательные действия продолжаются.

У России есть сотни тысяч военных на линии фронта на востоке и юге Украины, где она сталкивается с ростом потерь. Неспособность отразить украинскую атаку и восстановить контроль над своей границей обнаружила нехватку оборонных резервов, пишут журналисты.

Bloomberg напомнило, что в сентябре 2022 года российский диктатор Владимир Путин приказал мобилизовать 300 000 резервистов, что вызвало всплеск беспокойства по поводу войны среди россиян и бегство из страны до миллиона человек. Стремясь избежать повторения этого опыта, Кремль сосредоточился на призывах к патриотизму и предложением денег, чтобы попытаться обеспечить 30 000 новых солдат, которые России нужны ежемесячно для пополнения потерь на линии фронта.

18 апреля Bloomberg писало, что Россия готовится привлечь в вооруженные силы больше контрактников, чтобы на время избежать массовой мобилизации, которая может подорвать поддержку войны среди населения.

26 июля представитель ГУР Юсов заявил, что РФ испытывает серьезные трудности с выполнением плана набора новых контрактников.

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