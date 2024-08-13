Bloomberg: В Росії можуть оголосити нову мобілізацію до кінця 2024 року

Регіони РФ зараз не виконують у середньому більше третини своїх квот найму нових контрактників

Російські загарбники (Фото: ресурс окупантів)

Дедалі більша нестача солдатів для війни в Україні спонукає Росію підвищувати виплати у разі підписання контракту, щоб уникнути повторення непопулярної мобілізації. Однак поки що мало ознак того, що це працює. Тому ситуація може змусити Росію розглянути нову мобілізацію. Про це повідомило агентство Bloomberg з посиланням на неназваних співрозмовників, ознайомлених з цим питанням.

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Троє співрозмовників, близьких до Кремля та Міністерства оборони, РФ заявили, що російська армія не отримує достатньої кількості нових солдатів, щоб впоратися із втратами на передовій, які досягли максимуму з початку вторгнення у лютому 2022 року. Крім того, регіони РФ зараз не виконують у середньому більше третини своїх квот найму нових контрактників, сказав один зі співрозмовників, знайомий із ситуацією.

За словами двох людей, ситуація може змусити Росію розглянути нову мобілізацію. Офіційні особи можуть представити це як захід ротації для відпочинку військ на передовій, сказав один із них. А інший уточнив, що мобілізація може бути оголошена наприкінці 2024 року.

У матеріалі Bloomberg йдеться, що операція Збройних Сил України у Курській області РФ акцентувала проблеми, з якими стикається Кремль. За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, українські війська наразі контролюють близько 1000 квадратних кілометрів російської території і наступальні дії тривають.

Росія має сотні тисяч військових на лінії фронту на сході та півдні України, де вона стикається зі зростанням втрат. Нездатність відбити українську атаку та відновити контроль над своїм кордоном виявила брак оборонних резервів, пишуть журналісти.

Bloomberg нагадало, що у вересні 2022 року російський диктатор Володимир Путін наказав мобілізувати 300 000 резервістів, що викликало сплеск занепокоєння з приводу війни серед росіян та втечу з країни до мільйона людей. Прагнучи уникнути повторення цього досвіду, Кремль зосередився на закликах до патріотизму та пропозицій грошей, щоб спробувати забезпечити 30 000 нових солдатів, які Росії потрібні щомісяця для поповнення втрат на лінії фронту.

18 квітня Bloomberg писало, що Росія готується залучити у збройні сили більше контрактників, щоб на деякий час уникнути масової мобілізації, яка може підірвати підтримку війни серед населення.

26 липня представник ГУР Юсов заявив, що РФ має серйозні труднощі з виконанням плану набору нових контрактників.

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