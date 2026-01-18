Вблизи Запорожской АЭС начался ремонт резервной линии электропередачи – фото
Елена Мазун
Редактор новостей LIGA.net
Поблизости Запорожской атомной электростанции начались ремонтные работы на резервной линии электропередач 330 кВ "Ферросплавная-1", которая соединяет станцию с энергосистемой Украины. Об этом сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в соцсети X.
Ремонтные работы проводит украинская команда. Специалисты МАГАТЭ находятся на месте и следят за ходом работ.
Ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси подтвердил, что Украина и РФ согласились на введение локального перемирия. Это позволило начать ремонтные работы на последней резервной линии электропередач к ЗАЭС.
Команда МАГАТЭ отправилась из Вены непосредственно в район проведения работ, чтобы наблюдать за процессом ремонта на месте.
- Запорожская АЭС неоднократно теряла внешнее электропитание из-за боевых действий вблизи станции. Российские обстрелы 30 октября привели к уменьшению генерации на одной из атомных электростанций Украины.
- 14 ноября ЗАЭС оказалась под угрозой уже 11-го блэкаута, поскольку потеряла питание одной из двух внешних линий электропередачи.
- 28 декабря в районе ЗАЭС достигнуто локальное прекращение огня для ремонта линий электропередач.
Комментарии (0)