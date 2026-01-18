Вблизи Запорожской АЭС начался ремонт резервной линии электропередачи – фото

Ремонтные работы на ЗАЭС проводят украинские энергетики, МАГАТЭ – следит за прогрессом

Запорожская АЭС (Фото: Энергоатом)

Поблизости Запорожской атомной электростанции начались ремонтные работы на резервной линии электропередач 330 кВ "Ферросплавная-1", которая соединяет станцию с энергосистемой Украины. Об этом сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в соцсети X.

Ремонтные работы проводит украинская команда. Специалисты МАГАТЭ находятся на месте и следят за ходом работ.

Ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси подтвердил, что Украина и РФ согласились на введение локального перемирия. Это позволило начать ремонтные работы на последней резервной линии электропередач к ЗАЭС.

Команда МАГАТЭ отправилась из Вены непосредственно в район проведения работ, чтобы наблюдать за процессом ремонта на месте.

Ремонт ЗАЭС (Фото: МАГАТЭ / Х)