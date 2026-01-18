Поблизу Запорізької АЕС розпочався ремонт резервної лінії електропередачі – фото
Олена Мазун
Редакторка новин LIGA.net
Реєструйся і слухай
Поблизу Запорізької атомної електростанції розпочалися ремонтні роботи на резервній лінії електропередач 330 кВ "Феросплавна-1", яка з’єднує станцію з енергосистемою України. Про це повідомило Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) у соцмережі X.
Ремонтні роботи проводить українська команда. Фахівці МАГАТЕ перебувають на місці та стежать за перебігом робіт.
Раніше генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі підтвердив, що Україна та РФ погодилися на запровадження локального перемир'я. Це дало змогу розпочати ремонтні роботи на останній резервній лінії електропередач до ЗАЕС.
Команда МАГАТЕ вирушила з Відня безпосередньо до району проведення робіт, щоб спостерігати за процесом ремонту на місці.
- Запорізька АЕС неодноразово втрачала зовнішнє електроживлення через бойові дії поблизу станції. Російські обстріли 30 жовтня призвели до зменшення генерації на одній з атомних електростанцій України.
- 14 листопада ЗАЕС опинилась під загрозою вже 11-го блекауту, оскільки втратила живлення однієї з двох зовнішніх ліній електропередачі.
- 28 грудня у районі ЗАЕС досягнуто локального припинення вогню для ремонту ліній електропередач.
Коментарі (0)