На Запорізькій АЕС встановили припинення вогню: ремонтують лінію електропередач

МАГАТЕ контролює перебіг ремонтних робіт, які можуть зайняти кілька днів

Запорізька атомна станція (Фото: пресслужба ЗАЕС)

У районі Запорізької атомної електростанції досягнуто локального припинення вогню – розпочався ремонт лінії електропередач. Про це повідомило Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) з посиланням на свого керівника Рафаеля Гроссі.

Перемир'я було досягнуто за посередництва МАГАТЕ.

Очікується, що ремонтні роботи триватимуть кілька днів, щоб запобігти ядерній аварії на ЗАЕС. Команда МАГАТЕ контролює перебіг робіт.

В агенції зазначили, що Гроссі вдячний Україні та Росії за згоду на нове "вікно тиші", щоб відновити передачу електроенергії між розподільчими підстанціями ЗАЕС та Запорізької теплоелектростанції, що зміцнить ядерну безпеку.