На Запорізькій АЕС встановили припинення вогню: ремонтують лінію електропередач
Яна Порохня
Редакторка новин LIGA.net
У районі Запорізької атомної електростанції досягнуто локального припинення вогню – розпочався ремонт лінії електропередач. Про це повідомило Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) з посиланням на свого керівника Рафаеля Гроссі.
Перемир'я було досягнуто за посередництва МАГАТЕ.
Очікується, що ремонтні роботи триватимуть кілька днів, щоб запобігти ядерній аварії на ЗАЕС. Команда МАГАТЕ контролює перебіг робіт.
В агенції зазначили, що Гроссі вдячний Україні та Росії за згоду на нове "вікно тиші", щоб відновити передачу електроенергії між розподільчими підстанціями ЗАЕС та Запорізької теплоелектростанції, що зміцнить ядерну безпеку.
- 18 жовтня Україна та РФ оголосили локальне припинення вогню для відновлення електрики для Запорізької АЕС.
- 14 листопада Енергоатом повідомив, що Запорізька атомна станція під загрозою вже 11-го блекауту – втратила живлення однієї з двох зовнішніх ліній електропередачі.
- У МАГАТЕ вважають, що Запорізькій АЕС знадобиться "особливий статус" в разі мирної угоди між Україною та Росією.
- 18 грудня Зеленський відповів на "компроміс" США щодо контролю над Запорізькою АЕС разом з Україною та РФ. Він назвав його несправедливим.
