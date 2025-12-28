На Запорізькій АЕС встановили припинення вогню: ремонтують лінію електропередач
Запорізька атомна станція (Фото: пресслужба ЗАЕС)

У районі Запорізької атомної електростанції досягнуто локального припинення вогню – розпочався ремонт лінії електропередач. Про це повідомило Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) з посиланням на свого керівника Рафаеля Гроссі.

Перемир'я було досягнуто за посередництва МАГАТЕ.

Очікується, що ремонтні роботи триватимуть кілька днів, щоб запобігти ядерній аварії на ЗАЕС. Команда МАГАТЕ контролює перебіг робіт.

В агенції зазначили, що Гроссі вдячний Україні та Росії за згоду на нове "вікно тиші", щоб відновити передачу електроенергії між розподільчими підстанціями ЗАЕС та Запорізької теплоелектростанції, що зміцнить ядерну безпеку.

  • 18 жовтня Україна та РФ оголосили локальне припинення вогню для відновлення електрики для Запорізької АЕС.
  • 14 листопада Енергоатом повідомив, що Запорізька атомна станція під загрозою вже 11-го блекауту – втратила живлення однієї з двох зовнішніх ліній електропередачі.
  • У МАГАТЕ вважають, що Запорізькій АЕС знадобиться "особливий статус" в разі мирної угоди між Україною та Росією.
  • 18 грудня Зеленський відповів на "компроміс" США щодо контролю над Запорізькою АЕС разом з Україною та РФ. Він назвав його несправедливим.
магатеЗАЕСЗапорізька АЕСприпинення вогню