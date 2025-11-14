Запорізька атомна станція під загрозою вже 11-го блекауту – Енергоатом

ЗАЕС втратила живлення однієї з двох зовнішніх ліній електропередачі

Запорізька АЕС (Фото: Енергоатом)

Запорізька атомна електростанція знову під загрозою блекауту. Про це 14 листопада повідомила НАЕК "Енергоатом".

"Забезпечення зовнішнього живлення станції, необхідного для безпечного функціонування, знову під загрозою. У разі повного відключення від енергосистеми на ЗАЕС може статися черговий 11 блекаут, що становитиме серйозну загрозу для радіаційної безпеки", – заявили в компанії.

О 16:18 за київським часом ЗАЕС втратила живлення однієї з двох зовнішніх ліній електропередачі – "Дніпровська", напругою 750 кВ. Вона є основною для живлення тимчасово окупованої станції.

В Енергоатомі зазначили, що наразі Запорізька АЕС отримує електропостачання для власних потреб лише від однієї лінії електропередачі – "Феросплавна-1" (330 кВ).