Запорізька атомна станція під загрозою вже 11-го блекауту – Енергоатом
Яна Порохня
Редакторка новин LIGA.net
Запорізька атомна електростанція знову під загрозою блекауту. Про це 14 листопада повідомила НАЕК "Енергоатом".
"Забезпечення зовнішнього живлення станції, необхідного для безпечного функціонування, знову під загрозою. У разі повного відключення від енергосистеми на ЗАЕС може статися черговий 11 блекаут, що становитиме серйозну загрозу для радіаційної безпеки", – заявили в компанії.
О 16:18 за київським часом ЗАЕС втратила живлення однієї з двох зовнішніх ліній електропередачі – "Дніпровська", напругою 750 кВ. Вона є основною для живлення тимчасово окупованої станції.
В Енергоатомі зазначили, що наразі Запорізька АЕС отримує електропостачання для власних потреб лише від однієї лінії електропередачі – "Феросплавна-1" (330 кВ).
- 23 вересня Міненерго повідомило, що на Запорізькій АЕС стався 10-й блекаут від початку окупації та станція перейшла на живлення від дизель-генераторів.
- 18 жовтня Україна та РФ оголосили локальне припинення вогню для відновлення електрики для Запорізької АЕС.
- 6 листопада Росія звинуватила Україну та Захід у підготовці аварії на ЗАЕС, однак у ЦПД спростували і нагадали, що РФ регулярно використовує подібну тактику, щоб перекласти відповідальність за власний злочин.
