Запорожская атомная станция под угрозой уже 11-го блэкаута – Энергоатом

ЗАЭС потеряла питание одной из двух внешних линий электропередачи

Запорожская АЭС (Фото: Энергоатом)

Запорожская атомная электростанция снова под угрозой блэкаута. Об этом 14 ноября сообщила НАЭК "Энергоатом".

"Обеспечение внешнего питания станции, необходимого для безопасного функционирования, снова под угрозой. В случае полного отключения от энергосистемы на ЗАЭС может произойти очередной 11 блэкаут, что будет представлять серьезную угрозу для радиационной безопасности", – заявили в компании.

В 16:18 по киевскому времени ЗАЭС потеряла питание одной из двух внешних линий электропередачи – "Днепровская", напряжением 750 кВ. Она является основной для питания временно оккупированной станции.

В Энергоатоме отметили, что на данный момент Запорожская АЭС получает электроснабжение для собственных нужд только от одной линии электропередачи – "Ферросплавная-1" (330 кВ).