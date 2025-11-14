Запорожская атомная станция под угрозой уже 11-го блэкаута – Энергоатом
Запорожская атомная электростанция снова под угрозой блэкаута. Об этом 14 ноября сообщила НАЭК "Энергоатом".
"Обеспечение внешнего питания станции, необходимого для безопасного функционирования, снова под угрозой. В случае полного отключения от энергосистемы на ЗАЭС может произойти очередной 11 блэкаут, что будет представлять серьезную угрозу для радиационной безопасности", – заявили в компании.
В 16:18 по киевскому времени ЗАЭС потеряла питание одной из двух внешних линий электропередачи – "Днепровская", напряжением 750 кВ. Она является основной для питания временно оккупированной станции.
В Энергоатоме отметили, что на данный момент Запорожская АЭС получает электроснабжение для собственных нужд только от одной линии электропередачи – "Ферросплавная-1" (330 кВ).
- 23 сентября Минэнерго сообщило, что на Запорожской АЭС произошел 10-й блэкаут от начала оккупации и станция перешла на питание от дизель-генераторов.
- 18 октября Украина и РФ объявили локальное прекращение огня для восстановления электричества для Запорожской АЭС.
- 6 ноября Россия обвинила Украину и Запад в подготовке аварии на ЗАЭС, однако в ЦПД опровергли и напомнили, что РФ регулярно использует подобную тактику, чтобы переложить ответственность за собственное преступление.
