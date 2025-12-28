На Запорожской АЭС установили режим прекращение огня: ремонтируют линию электропередач

МАГАТЭ контролирует ход ремонтных работ, которые могут занять несколько дней

Запорожская атомная станция (Фото: пресс-служба ЗАЭС)

В районе Запорожской атомной электростанции достигнуто локальное прекращение огня – начался ремонт линии электропередач. Об этом сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) со ссылкой на своего руководителя Рафаэля Гросси.

Перемирие было достигнуто при посредничестве МАГАТЭ.

Ожидается, что ремонтные работы продлятся несколько дней, чтобы предотвратить ядерную аварию на ЗАЭС. Команда МАГАТЭ контролирует ход работ.

В агентстве отметили, что Гросси благодарен Украине и России за согласие на новое "окно тишины", чтобы восстановить передачу электроэнергии между распределительными подстанциями ЗАЭС и Запорожской теплоэлектростанции, что укрепит ядерную безопасность.