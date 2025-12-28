На Запорожской АЭС установили режим прекращение огня: ремонтируют линию электропередач
Яна Порохня
Редактор новостей LIGA.net
В районе Запорожской атомной электростанции достигнуто локальное прекращение огня – начался ремонт линии электропередач. Об этом сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) со ссылкой на своего руководителя Рафаэля Гросси.
Перемирие было достигнуто при посредничестве МАГАТЭ.
Ожидается, что ремонтные работы продлятся несколько дней, чтобы предотвратить ядерную аварию на ЗАЭС. Команда МАГАТЭ контролирует ход работ.
В агентстве отметили, что Гросси благодарен Украине и России за согласие на новое "окно тишины", чтобы восстановить передачу электроэнергии между распределительными подстанциями ЗАЭС и Запорожской теплоэлектростанции, что укрепит ядерную безопасность.
- 18 октября Украина и РФ объявили локальное прекращение огня для восстановления электричества для Запорожской АЭС.
- 14 ноября Энергоатом сообщил, что Запорожская атомная станция под угрозой уже 11-го блэкаута – потеряла питание одной из двух внешних линий электропередачи.
- В МАГАТЭ считают, что Запорожской АЭС понадобится "особый статус" в случае мирного соглашения между Украиной и Россией.
- 18 декабря Зеленский ответил на "компромисс" США по контролю над Запорожской АЭС вместе с Украиной и РФ. Он назвал его несправедливым.
