Вечеринка в разгар локдауна. Тищенко говорит, что ничего не нарушил, но вел себя вызывающе

Депутат Слуги народа Николай Тищенко заявил, что празднование дня рождения его жены в киевском отеле Fairmont не было нарушением карантина. Это, по словам депутата, был "несколько вызывающий поступок", за который он готов "нести политическую ответственность". Об этом Тищенко написал в своих соцсетях.

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Депутат говорит, что празднования в отельных номерах гостиниц не запрещены.

Справка. В Киеве с 20 марта в связи с усиленными мерами карантина запрещена работа заведений общественного питания и мест для питания в отелях с 11 часов до 6 часов следующих суток, кроме предоставления услуг по питанию в гостиничном номере по заказу клиентов.

Депутат утверждает, что против него не открывали уголовных или административных дел.

"Тем не менее, я буду полностью содействовать полиции в расследовании (если оно необходимо при очевидных фактах)", – написал Тищенко, добавив, что сумму, потраченную на праздник, жена обязательно внесет в декларацию, "если того будет требовать законодательство".

"Однако, исходя из позиций общественной морали, я вполне признаю, что подобная ситуация могла возмутить украинское общество. Поэтому приношу свои самые искренние извинения", – написал депутат.

По его словам, все гости праздника за сутки до мероприятия сдали тесты на коронавирус.

"Да, возможно я позволил себе несколько вызывающий поступок и в этом моя вина... В любом случае, я признаю свою вину перед украинским обществом и готов нести политическую ответственность за свои действия", – подытожил Тищенко.

19 апреля LIGA.net сообщила, что Тищенко устроил вечеринку в отеле Fairmont в Киеве. По данным источника агенства, вечеринка прошла в холле на 12 этаже отеля. В пресс-службе полиции, не называя фамилии нардепа, сообщили, что открыли уголовное дело по статье о нарушении санитарных правил и норм, установленных для предотвращения эпидемических болезней (ч. 1 ст. 325).

сообщила, что Тищенко устроил вечеринку в отеле Fairmont в Киеве. По данным источника агенства, вечеринка прошла в холле на 12 этаже отеля. В пресс-службе полиции, не называя фамилии нардепа, сообщили, что открыли уголовное дело по статье о нарушении санитарных правил и норм, установленных для предотвращения эпидемических болезней (ч. 1 ст. 325). В тот же день журналисты проекта "Схемы" показали видео вечеринки.







Вадим Ребрина

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