Вечером ПВО сбила ракету под Николаевом. Россияне ударили по Краматорску и Запорожью

Вечером 12 августа украинские силы противовоздушной обороны сбили ракету под Николаевом. Также известно о прилете по Краматорску, а по Запорожью россияне ударили пятью снарядами.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что ПВО сбила ракету над селом Доманевка, которое находится в 133 км на север-запад от Николаева.

Мэр Краматорска Александр Гончаренко сообщил об ударе по частному сектора города. По предварительной информации, есть жертвы.

Также вечером были слышны взрывы в Запорожье, после чего в городе объявили воздушную тревогу. Глава Запорожской ОВА Александр Старух сообщил, что около 19:15 враг нанес удар по городу Запорожье пятью снарядами. Разрушены объекты инфраструктуры в Шевченковском районе, начался пожар. Пока что известно об одной раненой женщине.

Ночью 12 августа российские оккупанты обстреляли Харьков, в городе прозвучало пять взрывов.

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.