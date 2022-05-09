Великобритания объявила новые санкции против России и Беларуси на 1,7 млрд: чего коснутся

Вечером 8 мая Великобритания объявила о новом пакете санкций против России и Беларуси на сумму 1,7 миллиарда фунтов стерлингов – он нацелен на торговлю. Об этом сообщает британское правительство.

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Как отмечается, новые санкции Великобритании против российского и беларуского режимом нацелены на торговлю и призваны еще больше ослабить военную машину диктатора Путина.

В результате нового пакета санкций на сумму £1,7 млрд общая стоимость товаров, подпадающих под полные или частичные импортные и экспортные санкции с момента начала полномасштабного вторжения России в Украину, превысит четыре миллиарда фунтов стерлингов.

Санкции, о которых объявил министр международной торговли и канцлер казначейства Риши Сунак, включают импортные пошлины и запреты на экспорт.

Новые пошлины на импорт будут охватывать товары на сумму £1,4 млрд, включая платину и палладий.

Как отмечается, Россия является одной из ведущих стран-производителей платины и палладия и сильно зависит от Великобритании в плане экспорта изделий из платины и палладия.

Кроме того планируемые запреты на экспорт должны затронуть товары на сумму более £250 млн в секторах российской экономики, наиболее зависящих от товаров из Великобритании, и нацелены на ключевые материалы, такие как химикаты, пластмассы, резина и оборудование.

Как уточняется, пошлины будут повышены на 35 процентных пунктов.

Как сообщается, это третья волна торговых санкций, объявленных правительством Великобритании, и, за исключением золота и энергоносителей, доля импорта товаров из России, затронутая ограничениями, увеличится до более чем 96%.

8 мая США объявили о введении новых санкций против России. Они коснутся крупнейших российских телеканалов (Первый, Россия и НТВ), а также 2600 человек из России и Беларуси, которым будет запрещен въезд на территорию США.

В то же время Евросоюз не смог согласовать шестой пакет санкций. Венгрия блокирует нефтяное эмбарго.

Наталия Медведева

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