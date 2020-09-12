Венедиктова: Ждем результатов экспертиз по аутентичности пленок Деркача

Генпрокурор рассказала о расследовании дела о записях разговоров якобы Порошенко с якобы Байденом

Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что экспертизы в деле о записях разговоров якобы пятого президента Петра Порошенко и якобы вице-президента США Джо Байдена продолжаются, следствие еще не пришло к окончательному выводу об их аутентичности. Об этом она сказала в интервью журналисту Савику Шустеру.

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"Сейчас следствие по пленкам Деркача продолжается, оно действительно продолжается. Вот вы, Савик, что-то об этом следствии знаете? А оно есть. Экспертизы - смонтированы ли пленки, возможно ли идентифицировать голоса - все это продолжается", - сказала Венедиктова.

Она убеждена, что Украину не удалось втянуть "в геополитику и политику национального уровня США" и считает, что "это всех нас победа".

"Ждем результатов исследований..." - сказала Венедиктова.

На замечание о том, что США признали записи "отредактированными", Венедиктова ответила: "У нас свое следствие продолжается, мы будем приходить к собственным выводам".

19 мая 2020 г нардеп Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы , которые, по его мнению, свидетельствуют о госизмене и коррупции Порошенко. На записях - переговоры людей с "голосами, похожими на Порошенко и Байдена" об увольнении экс-генпрокурора Шокина и других вопросах. Офис генпрокурора открыл уголовное дело по статьям о злоупотреблении властью и госизмене.

По этому делу Госбюро расследований вызывало Порошенко на допросы.

11 сентября 2020 г Министерство финансов США ввело санкции против Деркача за попытку "российского вмешательства" в американские выборы 2020 года. В американском ведомстве упомянули о публикации записей и заявили, что Деркач "имел намерение дискредитировать официальных лиц США".

Деркач назвал санкции "местью представителей Демокорапшн" и пообещал новую порцию "шокирующих фактов разоблачения демокоррупции".

Вадим Ребрина

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