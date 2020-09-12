Венедиктова об увольнении Пискуна: Очень активно занимался политикой

Советник генпрокурора должен заниматься направлением, на которое его приглашали, считает генпрокурор Ирина Венедиктова

Причиной увольнения Святослава Пискуна с должности советника генпрокурора Ирины Венедиктовой в том, что он активно занимался политикой. Об этом Венедиктова заявила в интервью журналисту Савику Шустеру.

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Венедиктова подтвердила, что Пискун сам подал заявление на увольнение.

"Это было вызвано тем, что он очень активно занимается политической деятельностью. Советник генерального прокурора должен заниматься тем направлением, на которое его приглашали. И когда это направление немного расширяется, то это уже ставит под сомнение беспристрастность самого генерального прокурора", – заявила Венедиктова.

Генпрокурор утверждает, что при этом перед Пискуном не стоял вопрос о выборе между политикой и деятельностью в прокуратуре, но подчеркнула, что прокуратура политикой не занимается.

27 июля 2020 года Пискуна назначили внештатным советником генпрокурора на общественных началах".

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25 августа, появилась информация, что Венедиктова уволила Пискуна.

В тот же день Пискун заявил , что уволился по собственному желанию и обвинил в своей отставке "клан Сороса".

Денис Юдин

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