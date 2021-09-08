Венедиктова хочет привлечь Нидерланды к созданию совета экспертов по военным преступлениям
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова находится с рабочей поездкой в Гааге, она встретилась с генпрокурором Нидерландов и посетит заседание суда по делу МН17. Также генпрокурор хочет привлечь Нидерланды к созданию совета экспертов по военным преступлениям. Об этом сообщает Офис генпрокурора.
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Венедиктова встретилась с генпрокурором Нидерландов Тео Хофстее и заместителем генпрокурора и руководителем совместной следственной группы по делу о сбитом Боинге рейса МН17 Дигной ван Бутцелар.
Они обсудили вопросы международно-правового сотрудничества между органами прокуратурами Украины и Нидерландов и дальнейшее взаимодействие в деле МН17.
Завтра, 9 сентября, Венедиктова, которая возглавляет украинскую сторону совместной следственной группы JIT, посетит судебное заседание в окружном суде Гааги, где будут выступать родственники погибших в катастрофе МН17.
По словам Венедиктовой, сейчас при Офисе генпрокурора формируется международный совет экспертов по вопросам преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, и Украине нужна поддержка нидерландских партнеров и коллег для привлечения мировых специалистов.
СПРАВКА. 17 июля 2014-го над подконтрольной боевикам территорией Донбасса был сбит самолет Boeing 777 рейса МН17 Амстердам—Куала-Лумпур: погибли все 298 человек на борту. Выводы следствия: лайнер сбил Бук 53-й бригады армии РФ. Летом 2019-го обнародованы имена тех, кто, по данным следствия, причастен к трагедии. РФ назвала все "голословными обвинениями". Сейчас идет суд. Нидерланды подали иск на РФ в ЕСПЧ.
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