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Венедиктова хочет привлечь Нидерланды к созданию совета экспертов по военным преступлениям

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08.09.2021, 21:48
Венедиктова хочет привлечь Нидерланды к созданию совета экспертов по военным преступлениям - Фото
Тео Хофстее и Ирина Венедиктова (Фото: Офис генпрокурора)

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова находится с рабочей поездкой в ​​Гааге, она встретилась с генпрокурором Нидерландов и посетит заседание суда по делу МН17. Также генпрокурор хочет привлечь Нидерланды к созданию совета экспертов по военным преступлениям. Об этом сообщает Офис генпрокурора.

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Венедиктова встретилась с генпрокурором Нидерландов Тео Хофстее и заместителем генпрокурора и руководителем совместной следственной группы по делу о сбитом Боинге рейса МН17 Дигной ван Бутцелар.

Они обсудили вопросы международно-правового сотрудничества между органами прокуратурами Украины и Нидерландов и дальнейшее взаимодействие в деле МН17.

Завтра, 9 сентября, Венедиктова, которая возглавляет украинскую сторону совместной следственной группы JIT, посетит судебное заседание в окружном суде Гааги, где будут выступать родственники погибших в катастрофе МН17.

По словам Венедиктовой, сейчас при Офисе генпрокурора формируется международный совет экспертов по вопросам преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, и Украине нужна поддержка нидерландских партнеров и коллег для привлечения мировых специалистов.

СПРАВКА. 17 июля 2014-го над подконтрольной боевикам территорией Донбасса был сбит самолет Boeing 777 рейса МН17 Амстердам—Куала-Лумпур: погибли все 298 человек на бортуВыводы следствия: лайнер сбил Бук 53-й бригады армии РФ. Летом 2019-го обнародованы имена тех, кто, по данным следствия, причастен к трагедии. РФ назвала все "голословными обвинениями". Сейчас идет суд. Нидерланды подали иск на РФ в ЕСПЧ.

Читайте также: Для приговора по делу МН17 запланировали три даты. Умер один из свидетелей

Наталия Медведева
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MH17 Ирина Венедиктова
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