Венесуэла официально аннексировала территорию Гайаны. Мадуро подписал указ — фото
Диктатор Венесуэлы Николас Мадуро подписал указ об аннексии территории соседней Гайаны. Об этом он заявил в X (Twitter).
По его словам, он подписал указы о "развитии и защите нового штата Венесуэлы Гайана Эсекиба".
"Прошу благословения создателя и всей поддержки венесуэльского народа для продвижения в мире к великой цели: наша Венесуэла останется с полной картой и пойдет по вашему пути славы и союза", — заявил автократ.
6 декабря сообщалось, что Мадуро объявил, что по результатам проведенного в Венесуэле референдума в состав страны включены "спорные" территории соседней Гайаны. Мадуро призвал парламент принять закон о "защите спорной территории", а также поручил ведомствам, занимающимся выдачей лицензий на добычу нефти и газа, создать представительства на территории Гайаны-Эссекибо. Компаниям, которые уже работают в регионе, диктатор дал три месяца на сворачивание дел.
Венесуэла является самой большой по объемам добычи нефти страной в Латинской Америке и давним партнером России. В 2008 года РФ и Венесуэла подписали меморандум о сотрудничестве в энергетической сфере. Еще до этого Венесуэла покупала российское оружие, в том числе самолеты и ракеты.
- 24 февраля 2021 года Венесуэла объявила персоной нон грата посла Европейского Союза в этой стране Изабель Брильханте Педроса.
- 19 октября 2023 года режим Мадуро пообещал провести демократические выборы во второй половине 2024 года в обмен на смягчение санкций США.
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