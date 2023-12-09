Венесуэла официально аннексировала территорию Гайаны. Мадуро подписал указ — фото

Николас Мадуро с указом об аннексии территории Гайаны (Фото: пресс-служба диктатора)

Диктатор Венесуэлы Николас Мадуро подписал указ об аннексии территории соседней Гайаны. Об этом он заявил в X (Twitter).

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По его словам, он подписал указы о "развитии и защите нового штата Венесуэлы Гайана Эсекиба".

"Прошу благословения создателя и всей поддержки венесуэльского народа для продвижения в мире к великой цели: наша Венесуэла останется с полной картой и пойдет по вашему пути славы и союза", — заявил автократ.

6 декабря сообщалось, что Мадуро объявил, что по результатам проведенного в Венесуэле референдума в состав страны включены "спорные" территории соседней Гайаны. Мадуро призвал парламент принять закон о "защите спорной территории", а также поручил ведомствам, занимающимся выдачей лицензий на добычу нефти и газа, создать представительства на территории Гайаны-Эссекибо. Компаниям, которые уже работают в регионе, диктатор дал три месяца на сворачивание дел.

Венесуэла является самой большой по объемам добычи нефти страной в Латинской Америке и давним партнером России. В 2008 года РФ и Венесуэла подписали меморандум о сотрудничестве в энергетической сфере. Еще до этого Венесуэла покупала российское оружие, в том числе самолеты и ракеты.

СПРАВКА Регион, который Венесуэла объявила "спорным", имеет площадь 160 000 кв. км и составляет примерно две трети от территории Гайаны. Венесуэла возобновила свои претензии на эту территорию после открытия там значительных запасов нефти и газа. Территория Гайана-Эссекибо была признана принадлежащей Гайане (в те годы – колония Великобритании) в 1899 году Третейским судом в Париже. Правительство Мадуро заявляет, что это решение суда якобы нарушило права Венесуэлы. Гайана подала иск в Международный суд ООН, чтобы он подтвердил решение от 1899 года. Суд признал свою юрисдикцию по этому вопросу. До его рассмотрения, которое может длиться несколько лет, суд принял обеспечительные меры, в частности постановил, что Венесуэла не должна предпринимать никаких действий, оспаривающих контроль Гайаны над этой территорией. Регион, который Венесуэла объявила "спорным", имеет площадь 160 000 кв. км и составляет примерно две трети от территории Гайаны. Венесуэла возобновила свои претензии на эту территорию после открытия там значительных запасов нефти и газа. Территория Гайана-Эссекибо была признана принадлежащей Гайане (в те годы – колония Великобритании) в 1899 году Третейским судом в Париже. Правительство Мадуро заявляет, что это решение суда якобы нарушило права Венесуэлы. Гайана подала иск в Международный суд ООН, чтобы он подтвердил решение от 1899 года. Суд признал свою юрисдикцию по этому вопросу. До его рассмотрения, которое может длиться несколько лет, суд принял обеспечительные меры, в частности постановил, что Венесуэла не должна предпринимать никаких действий, оспаривающих контроль Гайаны над этой территорией.

24 февраля 2021 года Венесуэла объявила персоной нон грата посла Европейского Союза в этой стране Изабель Брильханте Педроса.

19 октября 2023 года режим Мадуро пообещал провести демократические выборы во второй половине 2024 года в обмен на смягчение санкций США.

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