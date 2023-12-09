Венесуела офіційно анексувала територію Гаяни. Мадуро підписав указ — фото

Ніколас Мадуро з указом про анексію території Гаяни (Фото: пресслужба диктатора)

Диктатор Венесуели Ніколас Мадуро підписав указ про анексію території сусідньої Гаяни. Про це він заявив у X (Twitter).

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За його словами, він підписав укази про "розвиток та захист нового штату Венесуели Гаяна Есекіба".

"Прошу благословення творця і всієї підтримки венесуельського народу для просування у світі до великої мети: наша Венесуела залишиться з повною картою і піде на ваш шлях слави і союзу", — заявив автократ.

6 грудня повідомлялося, що Мадуро оголосив, що за результатами проведеного у Венесуелі референдуму до складу країни включено "спірні" території сусідньої Гаяни. Мадуро закликав парламент ухвалити закон про "захист спірної території", а також доручив відомствам, які займаються видаванням ліцензій на видобуток нафти та газу, створити представництва на території Гаяни-Ессекібо. Компаніям, які вже працюють у регіоні, диктатор дав три місяці на згортання справ.

Венесуела є найбільшою за обсягами видобутку нафти країною в Латинській Америці та давнім партнером Росії. У 2008 році РФ та Венесуела підписали меморандум про співпрацю в енергетичній сфері. Ще до цього Венесуела купувала російську зброю, зокрема літаки та ракети.

ДОВІДКА Регіон, який Венесуела оголосила "спірним", має площу 160 000 кв. км та становить приблизно дві третини від території Гаяни. Венесуела відновила свої претензії на цю територію після відкриття там значних запасів нафти та газу. Територія Гаяна-Ессекібо була визнана такою, що належить Гаяні (у ті роки – колонія Великої Британії) у 1899 році Третейським судом у Парижі. Уряд Мадуро заявляє, що це рішення суду нібито порушило права Венесуели. Гаяна подала позов до Міжнародного суду ООН, щоб він підтвердив рішення від 1899 року. Суд визнав свою юрисдикцію з цього питання. До його розгляду, який може тривати кілька років, суд вжив забезпечувальних заходів, зокрема ухвалив, що Венесуела не повинна робити жодних дій, які б оскаржували контроль Гаяни над цією територією. Регіон, який Венесуела оголосила "спірним", має площу 160 000 кв. км та становить приблизно дві третини від території Гаяни. Венесуела відновила свої претензії на цю територію після відкриття там значних запасів нафти та газу. Територія Гаяна-Ессекібо була визнана такою, що належить Гаяні (у ті роки – колонія Великої Британії) у 1899 році Третейським судом у Парижі. Уряд Мадуро заявляє, що це рішення суду нібито порушило права Венесуели. Гаяна подала позов до Міжнародного суду ООН, щоб він підтвердив рішення від 1899 року. Суд визнав свою юрисдикцію з цього питання. До його розгляду, який може тривати кілька років, суд вжив забезпечувальних заходів, зокрема ухвалив, що Венесуела не повинна робити жодних дій, які б оскаржували контроль Гаяни над цією територією.

24 лютого 2021 року Венесуела оголосила персоною нон грата пані посла Європейського Союзу в цій країні Ізабель Брільханте Педроса.

19 жовтня 2023 режим Мадуро пообіцяв провести демократичні вибори в другій половині 2024 року в обмін на пом'якшення санкцій США.

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