Венесуела офіційно анексувала територію Гаяни. Мадуро підписав указ — фото
Диктатор Венесуели Ніколас Мадуро підписав указ про анексію території сусідньої Гаяни. Про це він заявив у X (Twitter).
За його словами, він підписав укази про "розвиток та захист нового штату Венесуели Гаяна Есекіба".
"Прошу благословення творця і всієї підтримки венесуельського народу для просування у світі до великої мети: наша Венесуела залишиться з повною картою і піде на ваш шлях слави і союзу", — заявив автократ.
6 грудня повідомлялося, що Мадуро оголосив, що за результатами проведеного у Венесуелі референдуму до складу країни включено "спірні" території сусідньої Гаяни. Мадуро закликав парламент ухвалити закон про "захист спірної території", а також доручив відомствам, які займаються видаванням ліцензій на видобуток нафти та газу, створити представництва на території Гаяни-Ессекібо. Компаніям, які вже працюють у регіоні, диктатор дав три місяці на згортання справ.
Венесуела є найбільшою за обсягами видобутку нафти країною в Латинській Америці та давнім партнером Росії. У 2008 році РФ та Венесуела підписали меморандум про співпрацю в енергетичній сфері. Ще до цього Венесуела купувала російську зброю, зокрема літаки та ракети.
- 24 лютого 2021 року Венесуела оголосила персоною нон грата пані посла Європейського Союзу в цій країні Ізабель Брільханте Педроса.
- 19 жовтня 2023 режим Мадуро пообіцяв провести демократичні вибори в другій половині 2024 року в обмін на пом'якшення санкцій США.
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