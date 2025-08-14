Венгерский оппозиционер заявил о вмешательстве России в выборы в пользу Орбана

По словам оппозиционера Мадьяра, Москва использует спецслужбы, чтобы усилить позиции Орбана в выборах

Виктор Орбан (Фото: EPA)

Лидер венгерской оппозиции Петер Мадьяр обвинил Россию в использовании своих разведывательных служб для подрыва его кампании против премьер-министра Виктора Орбана. Об этом он написал в Facebook, также об этом пишет Bloomberg.

"После 34 лет Россия снова хочет напрямую вмешиваться в венгерскую политику, снова хочет бесстыдно влиять на решения венгерских избирателей", – написал Мадьяр.

Bloomberg сообщило, что 13 августа служба внешней разведки РФ опубликовала заявление, изображая его как якобы марионетку Европейской комиссии.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в заявлении 14 августа подтвердил российские обвинения против Мадьяра, назвав опубликованное Россией заявление "не содержащим ничего нового".

Издание отмечает, что Орбан занимает оборонительную позицию против партии Мадьяра Тиса, которая имеет двузначный процент в опросах общественного мнения.

Выборы в Венгрии состоятся в апреле.