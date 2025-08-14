Венгерский оппозиционер заявил о вмешательстве России в выборы в пользу Орбана
Лидер венгерской оппозиции Петер Мадьяр обвинил Россию в использовании своих разведывательных служб для подрыва его кампании против премьер-министра Виктора Орбана. Об этом он написал в Facebook, также об этом пишет Bloomberg.
"После 34 лет Россия снова хочет напрямую вмешиваться в венгерскую политику, снова хочет бесстыдно влиять на решения венгерских избирателей", – написал Мадьяр.
Bloomberg сообщило, что 13 августа служба внешней разведки РФ опубликовала заявление, изображая его как якобы марионетку Европейской комиссии.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в заявлении 14 августа подтвердил российские обвинения против Мадьяра, назвав опубликованное Россией заявление "не содержащим ничего нового".
Издание отмечает, что Орбан занимает оборонительную позицию против партии Мадьяра Тиса, которая имеет двузначный процент в опросах общественного мнения.
Выборы в Венгрии состоятся в апреле.
- О вмешательстве России в выборы сообщается не впервые. Так, 30 июля 2025 года Санду сообщила, что Россия готовит беспрецедентное вмешательство в парламентские выборы в Молдове – Кремль инвестирует в несколько политических проектов, чтобы провести своих людей в следующий парламент.
- 4 августа советник президента Молдовы заявил, что Россия активизирует усилия по влиянию на молдовских избирателей, проживающих по всей Европе, накануне парламентских выборов в стране.
