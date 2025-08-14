Угорський опозиціонер заявив про втручання Росії у вибори на користь Орбана

За словами опозиціонера Мадяра, Москва використовує спецслужби, щоб посилити позиції Орбана у виборах

Віктор Орбан (Фото: EPA)

Лідер угорської опозиції Петер Мадяр звинуватив Росію у використанні своїх розвідувальних служб для підриву його кампанії проти прем'єр-міністра Віктора Орбана. Про це він написав у Facebook, також про це пише Bloomberg.

"Після 34 років Росія знову хоче безпосередньо втручатися в угорську політику, знову хоче безсоромно впливати на рішення угорських виборців", – написав Мадяр.

Bloomberg повідомило, що 13 серпня служба зовнішньої розвідки РФ опублікувала заяву, зображуючи його як нібито маріонетку Європейської комісії.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто у заяві 14 серпня підтвердив російські звинувачення проти Мадяра, назвавши опубліковану Росією заяву такою, що "не містить нічого нового".

Видання зазначає, що Орбан займає оборонну позицію проти партії Мадяра Тиса, яка має двозначний відсоток в опитуваннях громадської думки.

Вибори в Угорщині відбудуться у квітні.